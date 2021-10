Der Lehrkräftemangel an Niederösterreichs Schulen spitzt sich immer weiter zu, warnen die NEOS. Landessprecherin Indra Collini verlangt konkrete Maßnahmen und weist auf den Handlungsbedarf hin. „Fehlende Perspektive für Quereinsteiger befeuert die Unterversorgung an Schulen zusätzlich.“, so Collini. Sie kritisiert außerdem die unzureichende Anrechenbarkeit von Berufsjahren aus Praxisjahren aus der Privatwirtschaft, denn bisher würden nur Berufsjahre aus Landes- und Bundesdienstzeiten angerechnet werden. Gefordert wird zudem mehr administrative Unterstützung an Schulen sowie die größere Wertschätzung von PädagogInnen.