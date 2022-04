NEOS fordern tägliche Turnstunde an NÖ-Schulen

Werbung

2018 wurde das Pilotprojekt „TBuS“ (Tägliche Bewegungs- und Sporteinheit) für 60 Schulen präsentiert. In den vier Statutarstädten Waidhofen/Ybbs, Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt, sowie im Bezirk Hollabrunn wurden an den ausgewählten Bildungseinrichtungen zusätzliche Bewegungseinheiten abgehalten. Mit den im Regelunterricht vorgesehenen Turnstunden konnten tatsächlich an fünf Tagen eine Sporteinheit angeboten werden. Im Schuljahr 2018/19 hätten die täglichen Turnstunden schließlich in allen 1.035 NÖ-Pflichtschulen durchgeführt werden sollen – aufgrund der Budgetkürzungen kam es jedoch nie dazu.

NEOS fordern mehr Turnstunden

NEOS-Landessprecherin Indra Collini greift nun die Debatte wieder auf und fordert erneut eine tägliche Bewegungseinheit sowie eine verstärkte Kooperation mit Sportvereinen. „Unsere Kinder sind in den Schulen zum Sitzen verdammt und das hat leider schwerwiegende Folgen für ihre Zukunft. Denn bereits jedes fünfte Kind im Alter zwischen zehn und 17 Jahren ist übergewichtig“, so Collini.

Hinzukommt, dass sich Kinder mit zunehmendem Alter noch weniger bewegen. Statistisch gesehen bewegen sich die Hälfte der 3- bis 6-Jährige rund eine Stunde am Tag. Bei den 7- bis 10-Jährigen sind es nur mehr ein Drittel, die sich eine Stunde am Tag sportlich betätigen. Die höchste Ausfalls-Rate im Sport wurde bei jugendlichen Mädchen festgestellt. Wenn sich Kinder rund Jugendliche schon früh wenig bewegen, hat das jedoch langfristige Folgen. „Das bedeutet langfristig massive Folgekosten für das Gesundheitssystem und persönliche Einschränkungen. Denn wir werden älter, aber leider nicht gesünder.“

Weniger gesunde Lebensjahre

Ein massives Problem durch den fehlenden Schulsport und dem geringen Augenmerk auf Prävention ortet auch NEOS-Gesundheitssprecherin Edith Kollermann. In Österreich sind Frauen und Männer rund 57 Lebensjahre gesund. Im EU-Durchschnitt liegt man damit im hinteren Feld. „Leider hält die Zahl der gesunden Lebensjahre nicht, was die hohen Kosten des Gesundheitssystems eigentlich versprechen. Beim Nachbarn Deutschland sind es ganze zehn gesunde Lebensjahre mehr, in Schweden sogar 16 Jahre. Und dort müssen wir hinkommen“, so der Appell von Kollermann.