Mit 58 Mandataren werden die NEOS künftig in den Gemeinderäten von insgesamt 33 Kommunen vertreten sein. Am Wahlsonntag bekamen die Pinken, die diesmal in weniger Gemeinden antraten als 2015, 1,26 Prozent aller Stimmen. Neu eingezogen sind sie in den Gemeinderäte in 13 Kommunen.

"Diese Steigerung zeigt, dass NEOS den Wachstumskurs in Niederösterreich fortsetzt und die guten Ergebnisse bei Europa- und Nationalratswahl bestätigen kann", freut sich Landessprecherin Indra Collini. Ganz besonders erfreulich sei für sie das Ergebnis in der

St. Pöltner Umlandgemeinde Michelbach. Dort erreichten die Pinken mit 16,99 Prozent ihr bestes Ergebnis. Das zeige für Collini, dass die pinke Partei auch abseits der urbanen Gebiete und im ländlichen Raum gut angenommen werde.

