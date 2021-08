„Die junge Generation hat in Niederösterreich eigentlich kaum etwas zu sagen. Sie kann pro forma mitreden, Entscheidungen trifft aber die Landesregierung für sie. Und das, obwohl bereits 2018 die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen wurden und das österreichische Schülerparlament seither im Nationalrat rechtlich verankert ist", kritisiert NEOS-Landessprecherin Indra Collini. Geht es nach den Pinken, sollte das Schülerparlament in Niederösterreich - wie in Wien oder Tirol - rechtlich verankert werden.

Der Landessprecherin der NEOS zufolge könne die Umsetzung auf Landesebene durch eine Änderung der Geschäftsordnung erfolgen. „Das Schüler- und Jugendparlament soll zumindest zwei Mal jährlich tagen, über ein eigenes Budget verfügen und Landtagspräsident Karl Wilfing soll die dort gefassten Beschlüsse den entsprechenden Ausschüssen zuweisen.“

Laut Collini solle der Schritt in Richtung mehr Verbindlichkeit auch ein Signal an die Jungen sein, ihre eigene Zukunft verstärkt mitzugestalten. „Die junge Generation braucht keine Alibi-Aktionen und salbungsvolle Worte der Verantwortlichen, sondern mehr Wertschätzung und eine rechtliche Anerkennung der eigenen Arbeit. Leider sind viele ihrer Forderungen sowohl in der Corona- als auch in der Klimakrise ungehört verhallt. Das birgt die Gefahr, dass sich immer weniger in der Politik engagieren wollen", meint Collini.