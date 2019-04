In der Landtagssitzung am Donnerstag bringt die VP Niederösterreich einen Antrag ein, mit dem der Neubau des Landesklinikums Wr. Neustadt beschlossen werden soll. Nach dem Bau des Regierungsviertels sei dieser Krankenhausneubau das größte Bauprojekt in der Geschichte Niederösterreichs, sagt VP-Klubobmann Klaus Schneeberger – Kostenpunkt laut Antrag: 535 Millionen Euro.

Die NEOS werden gegen den Antrag stimmen. Jedoch nicht, weil man gegen einen Neubau wäre. Sondern wegen unvollständiger und intransparenter Information der Abgeordneten und einer fehlenden Gesamtstrategie für den Gesundheitsbereich in der Thermenregion, betont Landessprecherin Indra Collini.

NEOS: "Fast doppelte Summe angeblicher Kosten"

Im Kleingedruckten stoße man auf ein Sonderfinanzierungsmodell, das hier angewendet würde. Außerdem sei die jährliche Preissteigerung nicht einberechnet. Berücksichtige man diese Punkte, komme man am Ende auf 964 Millionen Euro bei einer kalkulierten Indexerhöhung von zwei Prozent pro Jahr – das sei fast das Doppelte der Summe, die den Abgeordneten vorgelegt würde, erklärt Collini.

"Die 535 Millionen Euro basieren auf der Preisbasis von 2017 und sind wie bei jedem anderen Bauprojekt auch entsprechend des Baukostenindex über die Jahre anzupassen. Die von den NEOS angeführte „Sonderfinanzierung“ ist nicht nachvollziehbar", verteidigt VPNÖ-Klubobmann Klaus Schneeberger den abzustimmenden Antrag.

Kritik an fehlender Strategie im Gesundheitsbereich

Nach dem Neubau der Krankenhäuser Mödling, Baden und Neunkirchen dränge sich den NEOS die Frage auf, ob es tatsächlich vier Krankenhäuser in dieser Dimension in dieser Region brauche. Die Bettenbelegung sei rückläufig. Eine sinnvolle Gesamtstrategie sei hinter dieser Gesundheitsversorgung nicht zu erkennen, hieß es bei einer Pressekonferenz der NEOS.

"In Österreich haben wir im Durchschnitt 57 gesunde Lebensjahre und in Wr. Neustadt gibt es etwa fünf Krankenhausbetten pro 1.000 Einwohner. In Schweden gibt es durchschnittlich 73 gesunde Lebensjahre und etwa drei Betten pro 1.000 Einwohner. Was wir brauchen sind nicht viele Krankenhausbetten, sondern eine bessere Primärversorgung", sagt NEOS-Gesundheitssprecherin Edith Kollermann.

"Laut aktuellen Prognosen werden bis 2050 90.000 Einwohner mehr erwartet. Diese Anforderung hat ein Neubau des Landesklinikums Wr. Neustadt zu erfüllen. Eine Rückläufigkeit der Auslastung ist an den Klinikstandorten in der Thermenregion zu dem nicht beobachtbar“, so VPNÖ-Klubobmann Klaus Schneeberger.

Collini: "Armutszeugnis für die ÖVP"

"Das ist ein Armutszeugnis dafür, wie die ÖVP mit den Steuergeldern der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher umgeht. Und ein Armutszeugnis dafür, wie intransparent die Information an die Abgeordneten ergeht", wirft Collini der mehrheitlichen Volkspartei vor. Der Antrag solle nochmals im Ausschuss behandelt werden, die Fakten alle deutlich auf dem Tisch liegen, meint Collini. Auch eine Argumentation der 680 Betten und der gesundheitspolitischen Vorteile für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher solle in einem überarbeiteten Antrage enthalten sein, hieß es auf der NEOS-Pressekonferenz.