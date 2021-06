In Zeiten der Hochkonjunktur habe NÖ weitere Schulden aufgebaut, sagt NEOS-Budgetsprecher Helmut Hofer-Gruber. Diese fehlende Budgetdisziplin räche sich nun in der Krise. „Anders als der durchschnittliche Niederösterreicher hat die Landesregierung vollkommen auf die Zukunft vergessen und in wirtschaftlich florierenden Zeiten kein Geld auf die Seite gelegt. Das Ergebnis ist, dass die Schulden mittlerweile eineinhalb Mal so hoch sind wie das Vermögen und das Land mit 8,3 Milliarden Euro überschuldet ist. Wäre Niederösterreich ein Unternehmen, müsste es Konkurs anmelden", sagt Hofer-Gruber.

Zwar seien die Einnahmen im Vorjahr geringer ausgefallen als erhofft. Die Behauptung von Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP), wonach Corona für die gestiegenen Schulden verantwortlich sein soll, sei aber falsch. „Die Krise hat weniger Kosten verursacht als budgetiert. Allerdings hat die Landesregierung in Summe trotzdem mehr ausgegeben. Unter anderem für die Verwaltung, die Landwirtschaftskammer und für Fremdwährungsverluste. Das hat aber rein gar nichts mit der Krise zu tun“, so Hofer-Gruber.

Um den Schuldenrucksack für kommende Generationen nicht noch schwerer zu machen, fordern die NEOS rasche Einsparungen im System „Das betrifft die ausgelagerten Gesellschaften, wo das Steuergeld versickert, genauso wie Mehrfachförderungen oder die Subventionen, die sich aus der Klientelpolitik ergeben. Der Rechnungshof hat das immer wieder eingemahnt. Allerdings war die Landesregierung bislang auf beiden Ohren taub", kritisiert NEOS-Landessprecherin Indra Collini.

Waldhäusl: Entzug der Asyl-Agenden

Abseits der Debatte über den Rechnungsabschluss fordern NEOS den Entzug der Asyl- und Integrations-Agenden von Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ). „Wer aufgrund von Amtsmissbrauch bald auf der Anklagebank sitzt, hat auf der Regierungsbank nichts verloren. Die Landeshauptfrau muss nach der Causa Drasenhofen endlich sicherstellen, dass der Ruf des Landes nicht weiter beschädigt wird", sagt Collini.

Außerdem setzen NEOS für Jugendzentren in jedem NÖ-Bezirk ein, damit sich queere Jugendliche im geschützten Rahmen vernetzen und ein elternunabhängiges Beratungsangebot in Anspruch nehmen können.

