Die liberale Jugendorganisation der NEOS, die JUNOS, haben eine eigene Organisation für Schülerinnen und Schüler gegründet. Nun wollen sie auch in Niederösterreich Fuß fassen.

Ansprechperson soll der 17-jährige Erik Baldassari, Schulsprecher am BG und BRG Franz-Keim-Gasse in Mödling, sein. Er setzt für einen aktiven Diskurs und mehr Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich ein. Gerade während der Corona-Pandemie sei es wichtig, Mündigkeit und Selbstbestimmung in den Schulen stärker zu verankern. Leopold Plattner, Bundesvorsitzender der JUNOS Schüler_innen, freut sich, dass "mit Erik ein so erfahrender Schülervertreter und politisch engagierter Mitstreiter gefunden wurde, der neue Ideen aktiv anpackt und umsetzt."

Einsatz für mehr Chancengerechtigkeit

Insgesamt wollen sich die Schülerinnen und Schüler der JUNOS für mehr Chancengerechtigkeit und einen stärkeren Fokus auf politische und wirtschaftliche Bildung stark machen. Eines der Hauptziele ist es, mehr Demokratie in das niederösterreichische Schüler-Parlament zu bringen um den Diskurs zu stärken und alle Anliegen der Lernenden auch im Landtag zu besprechen.

Christoph Müller, Landesvorsitzender der JUNOS in Niederösterreich, freut sich über den Zuwachs der JUNOS-Familie: „Ich freue mich sehr, dass wir nun wirklich alle jungen Menschen in Niederösterreich vertreten können. Neben unserer Studierenden-Vertretung JUNOS Studierende und uns JUNOS als politische liberale Jugendorganisation werden sich die JUNOS Schüler_innen für bessere Schulen in Niederösterreich einsetzen."

"Schülervertretung ist in NÖ nicht laut genug"

Zu tun gibt es in Niederösterreich aus seiner Sicht noch genug: Die Schülervertretung sei hierzulande nicht laut genug und denke zu wenig an die, die sie eigentlich vertritt. „Da geht mehr!", meinen Müller und Baldassari.