Von den bundesweiten 2.417 Krippen und Kleinkindbetreuungseinrichtungen befinden sich 187 in Niederösterreich. Dort werden insgesamt 3.073 Kinder von 666 Personen betreut. In den Städten Krems, St. Pölten und Waidhofen an der Ybbs sowie in den Bezirken Lilienfeld und Waidhofen an der Thaya gibt es jeweils nur eine Krippe.

Das flächengrößte Bundesland ist beim Betreuungsangebot für unter Zweijährige bundesweit an letzter Stelle. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl und der Zahl der zu betreuenden Kinder liegt Niederösterreich hinter Kärnten und dem Burgenland. Das wird in den der NEOS ausgehobenen Daten präsentiert.

Nicht nur in ländlicheren Regionen im Wald- und Weinviertel, sondern auch im Speckgürtel rund um Wien, gibt es die Problematik des mangelnden Betreuungsangebotes. In Baden suchte etwa ein junges Elternpaar im Dezember 2020 für ihre beiden unter zweijährigen Kinder um einen Platz im Kindergarten an. Mit einer Zusage würden sie voraussichtlich nicht vor Jänner 2022 rechnen können, erzählt die NEOS-Gemeinderätin Gertraud Auinger-Oberzaucher aus Baden. „Situationen wie diese sind kein Einzelfall“, sagt die NEOS-Landessprecherin Indra Collini. Geht es nach den NEOS, sollen Einjährige einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz im Kindergarten haben.

Weil Mütter rund zwei Jahre in Karenz gehen und eine Betreuung oft erst ab einem Alter von zweieinhalb Jahren ermöglicht wird, gelte es zunächst diese Lücke zu schließen, ergänzt Collini.

Schließungstage kürzen, Öffnungszeiten verlängern

Auch bei den 1.091 Kindergärten gebe es Luft nach oben bei den Betreuungsangeboten, kritisiert die NEOS-Landessprecherin und appelliert für längere Öffnungszeiten und weniger Schließungstage. Außerdem fordern die NEOS „echte Wahlfreiheit für Mütter“. Derzeit müssen sich junge Mütter für Beruf oder Familie entscheiden, meint Collini und sagt: „Beides unter einem Hut zu bekommen ist in diesem Bundesland schwer möglich und eigentlich nur dann, wenn man das Familiennetzwerk zur Unterstützung hineinziehen kann.“

Gemeinderätin Gertraud Auinger-Oberzaucher (NEOS Baden) (l.) und Landessprecherin Indra Collini (NEOS) (r.) fordern Kindergartenbetreuung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. privat

Während die Wiener Kindergärten durchschnittlich 6,6 Tage im Jahr geschlossen haben, liegt der Durchschnitt hierzulande bei 20,9 Schließungstagen. Zisterdorf im Weinviertel hat mit 58 die meisten Schließtage. Als weitere Negativbeispiele werden Schwarzenbach an der Pielach im Mostviertel mit 43 Schließtagen, Schwechat im Industrieviertel mit 37 Schließtagen und St. Leonhard am Hornerwald im Waldviertel mit 34 Schließtagen genannt.

Zudem seien die Öffnungszeiten eine Herausforderung für vollzeitbeschäftige Eltern. Im Regelfall sperren die niederösterreichischen Kindergärten zwischen 16:00 und 16:30 Uhr zu. Die Wiener Betreuungseinrichtungen haben ihre Türen jedoch bis 18:00 und 19:00 Uhr geöffnet.

Frauen geraten in Teilzeitfalle und Altersarmut

Für die NEOS bedeutet die Gruppe der Frauen, die Zuhause auf ihre Kinder aufpassen, anstatt zu arbeiten, ein unausgeschöpftes Potenzial an Fachkräften.

Das mangelnde Angebot in der Kinderbetreuung bringt aber auch vor allem für Frauen negative Konsequenzen mit sich, betont die NEOS-Landessprecherin. Junge Mütter würden dadurch in die Teilzeitfalle geraten und verlieren ihre Chance finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Untersuchungen hätten ergeben, dass die Lohnverluste bei Frauen vor allem mit der Karenz zusammenhängen. Das sogenannte Motherhood-Pay-Gap beträgt 16 Prozent. Das heißt, dass Frauen, die in Karenz waren, um 16 Prozent weniger verdienen als jene Frauen, die nicht im Mutterschutz waren.

Auch langfriste Herausforderungen gehen mit dem geringen Betreuungsangebot einher, die wiederum vor allem die Frauen und Mütter betreffen, meint Collini. Aus Mangel an Beitragsjahren erhalten Frauen derzeit um 42,2 Prozent weniger Pension als Männer. „Altersarmut ist weiblich“, sagt Collini.