„Heute geht es mir um das Thema Gesundheit. Wir beschäftigen uns nur damit, wie wir die Virusausbreitung verhindern können, aber die Maßnahmen haben auch andere Auswirkungen.”

Mit diesem Satz leitete Indra Collini, Fraktionsobrau der NEOS Niederösterreich eine Pressekonferenz in der Landeshauptstadt St. Pölten ein. Darauffolgend appellierte Collini an die Bundesregierung: „Wir müssen mit dem undifferenzierten Auf- und Zusperren aufhören. Wir müssen endlich Sport, Gastro und Kultur öffnen“. Zudem kritisierte sie, dass Kinder nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen. „Die Kinder gehören in die Schule. Sie müssen zum Präsenzunterricht. Sie brauchen Bewegung und soziale Kontakte“, betonte Collini.

NEOS NÖ: Kinder und Jugendliche leiden besonders

Während der Pressekonferenz berichtete die Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde Christine Saahs über die Auswirkungen des Lockdowns auf die Jüngsten der Gesellschaft. Laut ihr häufen sich Fälle frühkindlicher Depression, Alkohol- und Drogenmissbrauch bei Jugendlichen, die selbst nur schwer mit den Begleitumständen der Pandemie klarkommen.

„Kinder leiden unter massiven Ängsten, nässen ein, haben Schlafstörungen oder zeigen aggressive Verhaltensmuster”, sagte Saahs. Diese Aussagen untermauerte Collini mit einem Ergebnis einer Studie der Donau-Universität Krems. Aus der Studie geht hervor, dass mehr als die Hälfte der befragten Kinder an depressiven Verstimmungen leidet und dass jedes sechste Kind von suizidalen Gedanken spricht.

Der NEOS 5-Punkte-Aktionsplan

Demzufolge fordert Saahs gemeinsam mit Collini einen Aktionsplan für Kinder- und Jugendgesundheit. Dieses Bündel an Maßnahmen wollen die NEOS Niederösterreich auch als einen Antrag in den Landtag bringen.

Der erste Punkt des Aktionsplans ist der Ausbau der psychologischen Betreuung an Schulen. Diese soll auch mit diversen Schulworkshops für Kinder und Jugendliche ergänzt werden. Zudem sprechen sich die NEOS für ein „engmaschiges” Betreuungs- und Freizeitangebot im Sommer. Denn das Aufholen des Lernstoffes soll vor allem in den Ferien mit Freizeitaktivitäten verknüpft werden.

Der vierte und fünfte Punkt des NEOS Fünf-Punkte-Aktionsplans ist die Aufstockung des psychotherapeutischen Angebots in Niederösterreich und die Prüfung des stationären Angebots. „In ganz Niederösterreich gibt es neun Kassenarztpraxen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das bedeutet einen Schlüssel von 1:27:000: Auf 27.000 Kindern und Jugendlichen kommt eine Kassenarztstelle”, sagte abschließend Indra Collini. Damit sei Niederösterreich vorletzter, nur die Steiermark stehe hier schlechter dar.