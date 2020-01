Am Mittwoch haben die NEOS Niederösterreich ihr Programm für die Gemeinderatswahl präsentiert. Gemeinsam mit den Schwerpunkten, wurden auch junge Spitzenkandidaten vorgestellt. NEOS-Landessprecherin Indra Collini betont vor Journalisten: „Es geht uns nicht nur um das Leben jetzt, sondern auch um das Leben von morgen und übermorgen“.

Die NEOS treten in 37 Gemeinden mit 226 Kandidaten an (laut Collini sind ein Drittel davon Frauen). Dabei sind einige der NEOS-Kandidaten wirklich jung. Eine davon ist die 21-jährige Nina Weilharter, die bei der Gemeinderatswahl in Bisamberg antritt. Sie setzt sich besonders für den Klimaschutz und eine klimaneutrale Gemeinde ein und betont, dass es auf kommunaler Ebene viele Ideen gibt, die an der Konsequenz bei der Umsetzung scheitern. Eine dieser Ideen wäre der Umstieg auf ökologische Putzmittel in Kindergärten und Schulen.

Der Spitzenkandidat in Perchtoldsdorf, Christoph Müller (21), fordert: „die Gemeinde der Zukunft ist transparent, offen und digital.“ Er möchte ein digitales Gemeindeamt, um die Protokolle der Gemeindesitzungen öffentlich und dadurch transparenter zu machen und um einen besseren Einblick in Budgetangelegenheiten zu bieten. Mit dem Thema Bildung hat sich der Spitzenkandidat Timon Schiesser aus Wiener Neudorf stark auseinandergesetzt. Schiesser (19), selbst noch HLW Schüler, engagiert sich für die Abschaffung der Schulsprengel.

Dies habe zur Folge, dass die Konkurrenz zwischen den Schulen stärker werde und dadurch die Qualität der Schulen verbessert würde. Außerdem setzt er sich für eine pädagogische Betreuung ab dem 1. Lebensjahr ein. Gemeindeübergreifende Arbeit wie diese wünscht sich auch der Klosterneuburger Spitzenkandidat Clemens Ableidinger für den Verkehr. Unter anderem möchte er, dass die Wiener Kernzone bis nach Klosterneuburg ausgeweitet wird, damit mehr Personen vom PKW auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.