Wahlkampf-Auftakt NEOS wollen "korrupte Sümpfe trocken legen"

Lesezeit: 3 Min Lisa Röhrer

M it pinken Luftballons schworen die NEOS ihre Mitglieder in der St. Pöltner Innenstadt auf den Wahlkampf ein. In den nächsten 18 Tagen wollen sie die Landsleute noch von ihren Themen überzeugen. Ganz oben auf der Liste stehen für sie Transparenz und Bildungchancen.