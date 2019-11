"Weißliche" Zettel, in bestimmter Größe, auf denen die Namen bestimmter Kandidaten stehen: In Niederösterreich werden vor der Gemeinderatswahl wieder vorgefertigte Stimmzettel in allen Variationen unter die Leute gebracht. Mit dem Ziel, möglichst viele Wähler dazu zu bewegen, diese am 26. Jänner ins Wahlkuvert zu legen. Die nicht-amtlichen Zettel sind dort genauso gültig wie die amtlichen, die im Wahllokal ausgegeben werden.

Die NEOS sehen das als "demokratiepolitisch fragwürdige Zettelwirtschaft". Und genau der wollen sie nun ein Ende setzen. Herbeiführen sollen dieses zwei Anträge. Einbringen wollen die NEOS einen in der kommenden Landtagssitzung im Dezember. Aber auch in den Gemeinderäten, in denen sie vertreten sind, hoffen sie auf Beschlüsse, auf die nicht-amtlichen Stimmzettel zu verzichten.

„Jeder kann sich anhand der formalen Vorgaben einen Stimmzettel ganz einfach zuhause ausdrucken und dem amtlichen beliebig viele nicht-amtliche Stimmzettel beifügen", wundert sich NEOS-Landessprecherin Indra Collini. Das ist für Collini vor allem aus Sicht der Wahlbeisitzer eine Zumutung: „Wenn zur Beurteilung ein 16-seitiger Leitfaden des Landes notwendig ist, dann ist das alles andere als praktikabel." Im schlimmsten Fall führen die vorgedruckten Zettel sogar zur Beeinflussung der Wähler, glaubt Collini.

NEOS wollen Bürgermeister direkt wählen und klare Bestimmungen für Zweitwohnsitzer



Zum Antrag auf Abschaffung der nicht-amtlichen Stimmzettel gesellen sich zwei weitere. Ebenso wenig zufrieden ist die pinke Partei mit der Tatsache, dass Bürgermeister in Niederösterreich nicht direkt gewählt werden. Darüber fordert sie die ÖVP auf, das Zweitwohnsitz-Wahlrecht "zu reparieren". „Die vagen Kriterien sorgen derzeit für viel Willkür in den Gemeinden, weil nämlich bei gleicher Voraussetzung unterschiedlich entschieden wird. Wir wollen einheitliche Kriterien für alle Gemeinden und die Entscheidung, ob ein Wahlrecht vorliegt oder nicht, in die Hände der Landeswahlbehörde legen.“ Aktuell entscheidet das der Bürgermeister anhand des Wählerevidenzblattes.