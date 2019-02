In den neuen Räumlichkeiten halten die NEOS künftig Bürgersprechstunden ab.

NEOS eröffnen Landesparteibüro in St. Pölten .

NEOS-Landessprecherin Indra Collini hat den Sitz der Landespartei in der Josefstraße 3 in St. Pölten eröffnet. „Unsere Bürgerinnen- und Bürgerbewegung wächst jeden Tag ein Stück. Wir freuen uns, dass wir nun den nächsten notwendigen Schritt gemacht haben und im Herzen der Landeshauptstadt unsere NEOSphäre Niederösterreich eröffnen. Politische Versäumnisse und Zustände, auf die wir Tag für Tag aufmerksam machen, zeigen deutlich, wie wichtig eine ehrliche und innovative Alternative zum etablierten System ist.“ In ihren Eröffnungsworten definierte Collini auch gleich das nächste Ziel der NEOS: Die Europawahl.

Abschließend haben sich alle anwesenden Neos-Politiker und Freunde mit einem Fingerabdruck auf einem auf Leinwand gedruckten Baum verewigt. „Das erste Bild, das wir aufhängen werden, ist das Bild von den Wurzeln und dem Wachsen“, so Collini.