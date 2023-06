Mikl-Leitner erklärt den Miteinander-Kurs offiziell für beendet

Kein offizieller Termin von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kam seit 2018 ohne das Wort „Miteinander“ aus. Seit ihrem Wechsel von der Bundes- in die Landespolitik propagierte die VPNÖ ihren „Miteinander-Kurs“. Auf Kritik von politischen Mitbewerbern reagierte ihre Partei demonstrativ nicht. Bei jeder Gelegenheit wurde betont, dass Entscheidungen trotz der Absoluten Mehrheit „im Miteinander“ mit den anderen Parteien getroffen werden. Dazu verwiesen Mikl-Leitner, der damalige Klubobmann Klaus Schneeberger oder Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner gerne darauf, dass 98 Prozent der Regierungsbeschlüsse in der vergangenen Legislaturperiode mindestens mit einer anderen Partei gefällt worden seien. Jetzt ist das alles Geschichte.

Abgezeichnet hat sich das Ende des „Miteinanders“ bereits im Wahlkampf vor der Landtagswahl 2023. In den ersten drei Monaten der neuen Landesregierung hat es sich verfestigt. Nach den gescheiterten Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ liefern sich die beiden Parteien ein regelmäßiges Hick-Hack - zuletzt etwa bei der Vergabe der Bedarfszuweisungen an Gemeinden oder in der Diskussion über den gemeinnützigen Wohnbau. Während die Zusammenarbeit mit SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig weiterhin sehr gut funktioniere, gestalte sich jene mit dem Neo-SPÖ-Landesrat und roten Landesparteiobmann Sven Hergovich „äußerst schwierig“, meinte Mikl-Leitner in einem Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten. Dort erklärte sie das „Miteinander“ auch offiziell für beendet.

„Wir werden wieder mehr Kante zeigen“

„In den vergangenen Jahren haben wir bewusst Auseinandersetzungen vermieden, wir waren interessiert daran, Probleme anzusprechen und Lösungen dafür zu finden“, meinte die Landeshauptfrau. Dieser Weg sei über Jahre erfolgreich gewesen. Das habe sich aber verändert. Als Grund dafür nannte Mikl-Leitner, dass die öffentliche Debatte zunehmend von den „politischen Rändern“ bestimmt werde: „Die linken und rechten Ränder werden immer lauter.“ Sie stellte in Aussicht, dass „wir als Volkspartei wieder mehr Kante zeigen für die Normaldenken in der Mitte der Gesellschaft“. Das wurde auch gestern bei einer Funktionärskonferenz in der Konerei in St. Pölten mit rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern besprochen.

Wen sie unter den „Normaldenkenden in der Mitte der Gesellschaft“ verstehe, ließ Mikl-Leitner durchklingen: Sie nannte arbeitende Menschen, die sich Eigentum anschaffen wollen und für sozial Schwächere einsetzen als Beispiel. Und - wohl nicht zuletzt aufgrund des Corona-Fonds - positionierte sie sich auch noch einmal in der Covid-Politik, obwohl sie davon sprach, dass der Hilfsfonds bei den ÖVP-Funktionärinnen und -Funktionären gut aufgenommen werde. „Wir treten für die ein, die an Mediziner glauben, nicht an Entwurmungsmittel“, meinte die Landeshauptfrau.

Die inhaltliche Neuausrichtung sei, wie bereits berichtet, das Ergebnis eines Prozesses, mit dem Mikl-Leitner Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, Klubobmann Jochen Danninger und Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl nach der Wahl-Niederlage im Jänner beauftragt habe. Sie hätten bei Bezirkskonferenzen die Meinung der ÖVPlerinnen und ÖVPler abgeklopft und die Stimmung draußen eingefangen, nachdem die Partei bei der Landtagswahl fast zehn Prozentpunkte verloren hatte.

Mein Verständnis endet bei Forderungen nach der Änderung der Landeshymne Karl Ginzkey

Mit „Randthemen“ wolle sich die VPNÖ nicht mehr beschäftigen, betonte Mikl-Leitner weiter. Als Beispiel nannte sie etwa das aus ihrer Sicht „konstruierte Gender-Verbot“ für niederösterreichische Behörden, das ÖVP und FPÖ jedoch selbst in ihrem Arbeitsübereinkommen festgeschrieben haben. Auch zur Kritik von Künstlerinnen und Künstler, dass die Landeshymne von dem nationalsozialistisch vorbelasteten Dichter Franz Karl Ginzkey verfasst wurde, nahm sie Stellung: „Mein Verständnis endet bei Forderungen nach der Änderung der Landeshymne“, meinte Mikl-Leitner und betonte, dass diese bleibe wie sie sei.

Wohnnen und Ärztemangel sind Mikl-Leitners große Themen

Sehrwohl beschäftigen will sich die VPNÖ in den nächsten Monaten mit den „wesentlichen Themen“ im Land. Dazu zählte Mikl-Leitner die Wohnbauförderung. Bis Herbst soll dazu ein neues Modell präsentiert werden. Als entscheidendes Thema nannte Mikl-Leitner neben der Leistbarkeit von Eigentum den Ärztemangel in Niederösterreich. Auch die Leitplanungen gegen den Flächenfraß sollen in den nächsten Monaten abgeschlossen werden, kündigte die ÖVP-Politikerin an.