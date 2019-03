„Ganz wesentliche Veränderungen“ seien es, die vergangenen Samstag präsentiert wurden, betonte Mittwochvormittag SPNÖ-Landesparteivorsitzender Franz Schnabl vor Journalisten. So wurde etwa das Präsidium verkleinert (es besteht künftig nur mehr aus dem Vorsitzenden und den Stellvertretern und wird unterstützt von einem Themenbeirat) und eine Gastmitgliedschaft für Personen ab 16 Jahren eingeführt. Außerdem soll es laufenden Gedankenaustausch mit NGO’s und Bürgerinitiativen geben. Nach einem Vernetzungstreffen mit über 2.000 Bürgerinitiativen wird es regelmäßig in dreimonatigem Abstand Enquetes und Diskussionsrunden zu verschiedenen Themenbereichen geben. So sollen Themen laufend angepasst und kanalisiert werden.

Neue Info-App

Mit einer eigenen SPÖ Niederösterreich-App versucht die Partei darüber hinaus, Nachrichten aus der Partei für Mitglieder, aber auch sonstige Interessierte, kompakt aufzubereiten.