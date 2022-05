Ärzte wollen sich Vertrauen zurückerkämpfen

Werbung

Der Mödlinger HNO-Arzt Harald Schlögel, die Allgemeinmedizinerin Martina Hasenhündl aus dem Bezirk Korneuburg und der in St. Pölten und Krems tätige Intensiv- und Kindermediziner Wolfgang Walentich stehen seit Ende April an der Spitze der NÖ-Ärztekammer. Diese Ziele haben sie sich bis 2027 gesetzt:

Kassenstellen attraktivieren, an Wahlärzten festhalten

In NÖ sind zurzeit 30 Kassenstellen für Allgemeinmedizin und 24 für Fachärzte unbesetzt. Vor allem Haus- und Kinderärzte, Kinderpsychiater und Dermatologen fehlen. Gleichzeitig ist die Zahl der Wahlärzte gestiegen. Diese zu verbannen oder Wahlärzten Kassenleistungen „aufzuzwingen“, ist für Schlögel nicht die Lösung. Jede Mensch soll wählen können, wo er sich behandeln lässt. Nötig sei es, Kassenstellen attraktiver zu machen – etwa durch bessere und bundesweit gleich hohe Honorare.

Gemeindearzt wiedereinführen

Eine gute wirtschaftliche Basis gab es früher für Gemeindeärzte, sagt Schlögel. Er kann sich eine Wiedereinführung dieses Modells vorstellen. Zuständig wäre der Gemeindearzt etwa für die Totenbeschau, Untersuchungen in Schulen sowie Tauglichkeitsuntersuchungen für die Feuerwehr.

Vorschriften lockern für Medikamenten-Abgabe in Ordinationen

Um eine Praxis auf dem Land rentabel führen zu können, braucht es Hausapotheken, meint Schlögel. Die Regel, dass es die nur geben darf, wenn die nächste Apotheke sechs Kilometer entfernt ist, will er überarbeitet wissen.

Neue Wege in der Ausbildung beschreiten

Das neue Führungstrio ortet ein Ausbildungsproblem in seinem Berufsstand. „Es ist wesentlich, dass sich Jungärztinnen und -ärzte der Ausbildung widmen und nicht für organisatorische und systemerhaltende Aufgaben herangezogen werden“, so Schlögel. Dafür brauche es mehr Personal. Zudem soll in der Ärztekammer eine Anlaufstelle für Karriereplanung eingerichtet werden.

Vertrauen zurückgewinnen

Die „Götter in Weiß“ waren gestern. Das Trio spricht von geringem Vertrauen in Ärzte und ihre Vertretung. Das zeige sich an der Wahlbeteiligung von nur 46 Prozent beim Ärztekammer-Votum, aber etwa auch in der Impfpflichtdebatte. Die Pflicht sieht Schlögel als Notlösung. Das Vertrauen müsse zurückgewonnen werden, damit Ärzte mit Beratung und Sachargumenten wieder überzeugen können.