Für viele war es eine große Überraschung, dass Barbara Schwarz (58) der neuen Landesregierung nicht mehr angehört hat. Die ÖVP-Politikerin hätte zwar noch gerne zwei Jahre weitergemacht, doch nach Rücksprache mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kam der Abschied dann aber sofort. „Wir haben das ausdiskutiert“, sagt Schwarz.

Seit 1. Juli leitet die zweifache Mutter nun die NÖ Forschungs-und Bildungsgesellschaft (NFB) mit Sitz im Hypo-Gebäude in St. Pölten gegenüber dem Landhausviertel und hat somit nicht nur beruflich die Seite gewechselt.

„Ich bin hier gut angekommen“, sagt sie. Auch, weil ihr die Materie nicht neu ist. Schon als Landesrätin war Barbara Schwarz für die Bildungs-Agenden zuständig. Zu ihren Aufgaben in der NFB – einem 100-prozentigen Tochter-Unternehmen des Landes – gehört, die 22 Millionen Euro an Bildungsförderung entsprechend zu verteilen. Dazu zählt die Vergabe von Stipendien im In- und Ausland. So soll die Wissenschaft noch stärker im Land verankert und international besser vernetzt werden. „Es gibt Niederösterreicher, die an der Universität in Oxford Fuß fassen konnten, weil wir ein Stipendium bezahlt haben. Diese Studenten können sagen, mein Bundesland hat mir dabei geholfen.“

"In Summe hatte ich 14 Jahre lang wenig Freizeit"

Auch für die Forschungsförderungen im Bereich der Grundlagenforschung ist die NFB zuständig. Und gemeinsam mit ihrem 15-köpfigen Team wickelt Barbara Schwarz über das studienplatzbezogene Fördermodell die Fachhochschulförderung des Landes ab. Bei den nicht ärztlichen Gesundheitsberufen, wie in der Krankenpflege, fällt die Verwaltung der Fördergelder für den NÖGUS in ihren Verantwortungsbereich.

„Ich kenne von meiner politischen Arbeit her die Einrichtungen und die Strategie des Landes sehr gut und weiß, warum so viel in Forschung investiert wird“, betont Schwarz. Dabei ist ihr auch das Netzwerk aus ihrer Polit-Ära sehr hilfreich.

Die Politik vermisst sie nach sieben Jahren als Landesrätin und davor weiteren sieben Jahren als Bürgermeisterin von Dürnstein nicht: „Was mir abgeht, ist das Sozialressort. Die Öffentlichkeit vermisse ich gar nicht. In Summe hatte ich 14 Jahre lang wenig Freizeit.“ Das haben auch ihre Familie und viele Freunde jetzt sehr positiv aufgenommen.

Die Frage, ob sie sich eine Rückkehr in eine politische Funktion vorstellen kann, war für Barbara Schwarz daher auch leicht zu beantworten: „Mit der Politik war’s das“, zieht sie einen Schlussstrich unter diesen Lebensabschnitt. „Es ist nicht so schlecht, wenn die Leute es noch überwiegend bedauern, dass man aufhört. Jetzt ist es wichtig, loslassen zu können.“