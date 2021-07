"Schnelle Reaktionskräfte" der Polizei mit 61 Beamten .

Für die von VP-Innenminister Karl Nehammer u.a. als Reaktion auf den Terroranschlag vergangenen November in Wien angekündigten "Schnellen Reaktionskräfte" (SRK) in allen Bundesländern sind in Niederösterreich 61 Beamte vorgesehen.