Buch von Mostviertlerin gibt tiefe Einblicke in den Alltag im NS-Staat

Die „Stimmung und Haltung“ der Bevölkerung zu erheben und die Versorgungslage zu beurteilen — das war der Auftrag, den die NS-Landräte und Polizeidirektoren in allen Bezirken im Land hatten. In monatlichen Berichten beurteilten sie die Situation, berichteten über lokale Vorkommnisse und Ereignisse sowie die Sorgen und Ängste der Menschen in den Regionen. Die Originale der Lageberichte aus dem Bestand des Reichsstatthalters sind im NÖLA in St. Pölten archiviert.

Die Historikerin Tanja Wünsche aus St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) hat diese Berichte nun editiert. Herausgekommen ist ein knapp 1.000-seitiger Schmöker, der ein vielfältiges Bild des Kriegsalltages in Niederösterreich bietet.

„Die Berichte zeigen, wie die Menschen gelebt haben, welche Themen sie beschäftigt haben und wie die Unterdrückungsmechanismen im Kleinen funktioniert haben“, fasst Wünsche zusammen. Die Edition ist chronologisch und nach Bezirken gegliedert, wobei hier vor allem in den Jahren 1942 und 1943 manche Lücken auffallen. Wünsche vermutet, dass einige dieser Akten noch in den Beständen der Bezirkshauptmannschaften lagern — manche werden aber wohl auch vernichtet worden sein.

Die Historikerin Tanja Wünsche aus St. Georgen am Ybbsfelde editierte die Lageberichte der NS-Landräte und Polizeidirektionen aus dem Niederösterreichischen Landesarchiv. Foto: privat

Detailreich finden sich in den Lageberichten die Inhalte und Reaktionen auf NSDAP-Veranstaltungen und Reden sowie die Gründe für die Verhaftungen von vermeintlichen oder tatsächlichen Gegnern des NS-Staates. Staatsfeindliche Äußerungen, negative Aussagen über den Kriegsverlauf und Zweifel am siegreichen Ausgang des Krieges waren ebenso häufige Verhaftungsgründe wie abfällige Äußerungen zu den kriegswirtschaftlichen Maßnahmen. Vor allem die Abgabepflicht sorgte immer wieder für Wirbel, aber auch Schleichhandel, Schwarzschlachtungen, Hamsterei und Lebensmittelkartenbetrug.

„Die Berichte zeigen aber auch, wie sich die Menschen in den Dörfer untereinander geholfen haben — indem sie beispielsweise, wie im Landkreis Zwettl am 2. Februar 1942 dokumentiert, bei den Hofbegehungen das eine oder andere Schwein im Stroh versteckt haben“, erklärt Wünsche. Vor allem gegen Kriegsende nahm diese Form des Widerstandes zu. Ein Beispiel dafür lieferte der Lagebericht des Landrates des Kreises Gänserndorf vom 7. Februar 1944. Eine Landwirtin aus Hohenruppersdorf wurde beispielsweise aufgrund dieser Aussage bei der Gestapo angezeigt: „Von mir bekommt das Gesindel nichts. Wenn das Zuchtschwein Junge bekommt, ertränke ich sie mit Ausnahme von Zweien.“ Aus St. Leonhard am Forst (Bezirk Melk) berichtet der Landrat, dass ein Ortsbauernführer wegen Missbrauch der Amtsgewalt angezeigt werden musste, weil er mehrere Schwarzschlachtungen geduldet oder sogar selbst vorgenommen habe.

Die Versorgungslage war ein permanentes Konfliktthema

Generell war die Versorgungslage ein permanentes Konfliktthema. Und das nicht nur bei den Grundnahrungsmitteln. So berichtet der Landrat von Bruck am 10. November 1943 von Horden an Wiener Hamsterern, die nach der Weinlese die Region unsicher machten. Mit allen Begleiterscheinungen: „Betrunkene im Zug, Belästigung von Frauen, staatsfeindliche Äußerungen.“ Der Landrat findet sich resignierend damit ab: „Es ist anzunehmen, dass hoffentlich nach der Aufnahme der Weinvorräte kein Wein erhältlich sein und demnach der Hamstererverkehr wieder abflauen wird.“

Um die Versorgung mit Lebensmitteln und Verbrauchsgütern sicherzustellen, wurden beim Landrat sogenannte Ernährungs- und Wirtschaftsämter angesiedelt. Sie waren zuständig für die Planung, die die Grundlage für die Produktionsvorgaben für die Betriebe und Landwirtschaften bildeten. Wünsche sieht in den Berichten eine gute Grundlage für eine weitere wissenschaftliche Beschäftigung in diesem Bereich.

Ein sehr dichtes Bild geben die Berichte auch darüber, wie die Bevölkerung mit den Luftangriffen, mit denen sie ab August 1943 zunehmend konfrontiert war, umging. So schildert der Polizeidirektor aus Wiener Neustadt am 7. Juni 1944 wie die Bevölkerung bei Ertönen des Warnrufes fluchtartig und panikartig die Stadt verlässt und wundert sich, dass dabei noch keine größeren Unfälle passiert sind. Der Landrat des Kreises Scheibbs berichtet am 7. Februar 1945 von der Landung eines zweimotorigen US-Flugzeuges am Lunzer See: „Die Eisdecke hielt dem Druck nicht stand, sodass das Flugzeug, ehe es geborgen wurde, im See unterging.“ Der Pilot wurde gefangen genommen.

Wünsche sieht die Edition der Lageberichte als reichhaltigen Fundus für die weitere wissenschaftliche Beschäftigung mit der Alltagsgeschichte in der NS-Zeit — gerade im lokalhistorischen Kontext: „Die Lageberichte erzählten vom Alltag der Menschen aus einer Perspektive 'von unten'. Es handelt sich um alltägliche Ereignisse und Vorkommnisse, die aufgrund ihrer Lokalität, oder generellen Banalität sonst keine Überlieferungsmöglichkeit erfahren hätten.“ Die Lageberichte zeigen einerseits die engmaschigen Verbindungen aus Gesellschaft und Politik auf, aber andererseits auch die Grenzen des NS-Regimes.

Im Band enthalten ist auch eine kompakte und in dieser Form bislang einzigartige Zusammenschau der Kurzbiografien der Landräte.

Hier ist das Buch erhältlich

Das Buch kann über die Niederösterreichische Landesbibliothek (NÖLB) ausgeborgt werden (https://bibliothekskatalog.noel.gv.at/PSI/redirect.psi) oder über das Niederösterreichische Landesarchiv (NÖLA) um 49 Euro erworben werden (https://www.noe.gv.at/noe/Landesarchiv/Buchneuerscheinung_Lageberichte_aus_Niederdonau.html)