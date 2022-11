Agrarminister Norbert Totschnig tourt und informiert NÖ-Bauernschaft

Werbung

Auf einer "Versorgungssicherheitstour" machte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig am Dienstag Station in Niederösterreich. "Der direkte Austausch mit unseren NÖ-Bäuerinnen und Bauern ist mir ein großes Anliegen. Ich möchte ihre Sorgen hören und sie dazu motivieren, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen", sagt Totschnig. Ziel der Tour sei die vielfältigen Leistungen des österreichischen Forst- und Agrarsektors darzustellen und mit der Basis der Bauernschaft vor Ort über die Herausforderungen und Chancen der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik 2023 (EU-GAP) zu diskutieren bzw. sie darüber zu informieren.

Unter anderem besuchte er mit Landesvize Stephan Pernkopf (beide ÖVP) den Mariendistel-Champion, Heilkräuter- und Agrar-Produzenten Waldland in Oberwaltenreith (Bezirk Zwettl) und die Herzogenburger Erzeugergemeinschaft Gut Streitdorf (Bezirk St. Pölten-Land) mit Fokus Fleischveredelung bevor der Landwirtschaftsminister sich am Abend den Fragen und Anliegen der NÖ-Bauernschaft in St. Pölten stellt.

Die neue Gemeinsame Agrarpolitik schaffe laut Totschnig Planungssicherheit und sorge dafür, dass die heimische Landwirtschaft auch in Zukunft krisenfest und die Lebensmittelversorgung gewährleistet ist. Ab 2023 stehen in Summe 1,8 Milliarden Euro pro Jahr für Österreichs Landwirtschaft zur Verfügung. Mit Anfang November startete die Antragstellung für die Bäuerinnen und Bauern. Die NÖ-Landwirtschaftskammer mit ihren Bezirksstellen sei bereits intensiv in Beratungen.

Um die heimische Landwirtschaft in den "multiplen Krisen" zu stützen, habe der Bund bereits einige Entlastungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Aus dem 110 Millionen Euro "Versorgungssicherheitspaket" werden etwa 37 Millionen Euro an 25.000 bäuerliche NÖ-Betriebe fließen. "Außerdem arbeiten wir gerade einen 120 Millionen Euro Stromkostenzuschuss für die landwirtschaftliche Produktion aus", sagt Totschnig. Dazu kamen Ende September bereits 9 Millionen Euro für den regionalen Obst- und Gemüseanbau in Glashäusern, die temporäre Agrardieselvergütung (30 Millionen) und die Rückvergütung der CO2-Bepreisung. Außerdem wurden die Pauschalierungsgrenzen von 400.000 auf 600.000 erhöht.

Für Landesvize Stephan Pernkopf habe Niederösterreich eine "immens wichtige Rolle" bei der österreichischen Lebensmittelversorgung. "Ein Viertel aller landwirtschaftlichen Betriebe und die Hälfte aller Ackerflächen sind in Niederösterreich. Acht von zehn Erdäpfel und jeder fünfte Liter Milch kommt von hier", betont Pernkopf. Die Versorgungsleistung und Verantwortung der NÖ-Bauern sei von 10 versorgten Menschen im Jahr 1950 auf heute 150 Versorgte gestiegen, lobte Pernkopf die Leistung der heimischen Agrar-Erzeuger.

Gefordert: Grünes Gas und Biomasse für Versorgungssicherheit

Pernkopf fordert für die NÖ-Bauernschaft und die Sicherstellung der Lebensmittelversorgung neben den GAP- und Bundesunterstützungen weitere Weichenstellungen etwa im Energiesektor. "Die Versorgung funktioniert nur dann, wenn die Energie dafür vorhanden. Die Energiewende ist längst zur Sicherheitsfrage geworden", sagt Pernkopf und fordert von Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne) einfachere PV-Förderungen sowie mehr Grünes Gas und Biomasse. "Die Landwirtschaft könnte laut Experten bis zu 30 Prozent des Gasbedarfs aus biogenen Rohstoffen erzeugen, wenn man endlich die richtigen Rahmenbedingungen schafft", bekräftigt Pernkopf.

Die Landwirtschaftskammer NÖ berät zur GAP in ihren 21 Bezirksstellen, sagt LKNÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager. Er betont, dass seit 1995 über 90 Prozent der NÖ-Bäuerinnen und Bauern im EU-Agrar-(GAP) und Österreichischen Umweltprogramm (ÖPUL) teilnehmen. "Mit jedem neuen Programm entwickelt sich die Land- und Forstwirtschaft weiter. Aber die Auflagen des neuen Programms müssen auch umsetzbar sein", gibt Schmuckenschlager zu Bedenken. Das Spritzmittelverbot der EU-Kommission in Natura 2000-Gebieten wäre etwa überschießend gewesen - "und ist gottseidank wieder rausgefallen. Das hätte fast alle unsere Weinbauern und Intensivkulturen in NÖ betroffen."

Mit dem Ziel, die Versorgung mit österreichischen Produkten zu erhöhen bzw. mindestens zu erhalten, fordern daher Schmuckenschlager wie auch Nationalratsabgeordneter Georg Strasser eine Neubewertung des EU-Green Deal und eine Folgenabschätzung für die heimische Landwirtschaft und die Produktion. "Wir müssen den Green-Deal der EU-Kommission nachschärfen. der Anstieg umweltschädlicher Importe und eine erhöhte Abhängigkeit vom Weltmarkt dürfen nicht das Ziel sein", sagt Strasser.