Erst vor wenigen Wochen hatte der Österreichische Biomasseverband kritisiert, dass Niederösterreich neben Wien als einziges Bundesland keine Förderung zum Umstieg von Öl-Heizkessel auf alternative Heizformen hat. In der Vorwoche hat das Land NÖ, konkret Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, zuständig für Energie- und Umweltthemen, und Landesrat Martin Eichtinger, zuständig für Wohnbau (beide VP), nun eine genau solche Förderung präsentiert. Denn immer noch gibt es in Niederösterreichs Häusern 85.000 Öl-Heizkessel.

Mit bis zu 3.000 Euro oder 20 Prozent der Investitionssumme wird ab 1. Mai 2019 der Umstieg von einem Ölheizkessel auf eine alternative Heizform allein in Niederösterreich gefördert. Gemeinsam mit der „Raus aus dem Öl“-Förderaktion des Bundes können so pro Heizkesseltausch bis zu 8.000 Euro an Fördergeldern lukriert werden.

Der Umstieg von Öl wäre nicht nur für die Umwelt ein Gewinn, sondern auch für die Geldbörsen der Umsteiger, betont Pernkopf: Während das Heizen eines durchschnittlichen Hauses mit Öl rund 2.400 Euro pro Jahr koste, würden sich die Kosten für Pellets auf 1.400 Euro und für Erdwärme auf knapp über 1.000 Euro belaufen.

Die neue Aktion in NÖ wird rückwirkend ab 1. Jänner bis 31. Dezember 2019 gelten. „Wir erwarten uns 2.000 Anträge“, erklärt Eichtinger. Durch die Koppelung mit der Bundes-Förderaktion erwartet er sich einen großen Erfolg der Förderaktion.

Infos: www.noe-wohnbau.at