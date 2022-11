Ein Pakt gegen die Langzeitarbeitslosigkeit

Werbung

Um Jobsuchende in NÖ beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen, setzen Land und Arbeitsmarktservice NÖ auf gemeinsam geförderte Beschäftigungsinitiativen. Dazu zählen etwa gemeinnützige Projekte in sozialintegrativen Betrieben und spezielle Beratungs- und Betreuungsstellen mit Schulungsprogrammen. Im fortlaufenden Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit werden ab 2023 die Förderrahmenverträge von 30 erfolgreichen NÖ-Beschäftigungsinitiativen, die eben bestimmte Erfolgszielvorgaben und Kriterien erfüllen, von einjähriger auf eine dreijährige Laufzeit von den Fördergebern Land NÖ und AMS verlängert.

„Mit diesem Schritt möchten wir verlässliche Partner, die in unserem Auftrag Beschäftigungsprogramme in Niederösterreich umsetzen, stärken und ihnen die Sicherheit geben, dass erfolgreiche Arbeit für Jobsuchende und für den niederösterreichischen Arbeitsmarkt Bestand hat“, sagen Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) und AMS NÖ-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich im NÖN-Gespräch.

Die geförderten Projekte und sozialökonomischen Betriebe hätten den Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit in Niederösterreich wesentlich mitgetragen, sagt das Duo. „Wir haben viel erreicht, aber wir wissen: Es kommen neue Herausforderung auf uns zu und wir müssen uns gemeinsam auf die Zukunft vorbereiten.“

82,5 Millionen Euro gegen die Langzeitarbeitslosigkeit

Konkret investieren heuer die zwei Förderpartner 50,5 Millionen Euro in 33 gemeinnützige Beschäftigungsprojekte und sozialökonomische Betriebe. 15 davon werden in den Genuss der dreijährigen Verträge kommen. Grundsätzlich vermittelt das AMS Jobsuchende an diese gemeinnützigen Projekte und Betriebe, wo sie für befristete Zeit angestellt werden und eine „sinnstiftende, vollversicherte Beschäftigung“ finden. Während ihres Einsatzes in den facettenreichen Projekten bereiten sie sich auf den Wiedereinstieg in den 1. Arbeitsmarkt vor.

Mit weiteren 32 Millionen Euro kofinanziert das AMS 52 besondere Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, von denen ebenfalls 15 dreijährige Förderverträge erhalten sollen.

Außerdem wird die durchschnittliche Dauer, die ehemalige, meist Langzeitarbeitslose im Projekt beschäftigt bleiben können, von fünf auf acht Monate verlängert. „Mittlerweile sind es fast ausschließlich Personen mit mehrjähriger Arbeitslosigkeit und multiplen Problemlagen, die wir an die Projekte vermitteln. Sie brauchen intensivere und längere Begleitung in unseren Beschäftigungsprogrammen, um am Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen zu können“, so Hergovich.

In NÖ halbierte sich im Vergleich zu 2021 die Langzeitarbeitslosigkeit. Diesen Oktober waren 5.772 Personen länger als 12 Monate ohne Arbeit, zum Vorkrisenniveau 2019 waren es 9.522. Kein anderes Bundesland zeige eine bessere Entwicklung, heißt es vom AMS NÖ.