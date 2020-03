Die Gemeinderäte sind nun noch türkiser. Das ist seit vergangenem Dienstag fix. Seither stehen die allermeisten Gemeindeparlamente des Landes. Mit Ausnahme jener Kommunen, in denen es eine Wahlanfechtung gab, haben sich die Gemeinderäte nun konstituiert. Und damit bezogen auch die neuen Bürgermeister die Amtsstuben.

VPNÖ Bernhard Ebner (ÖVP): „Das ist Spitzenwert an ÖVP-Bürgermeistern seit den 70ern.“

Für die ÖVP bringt das einen Grund zum Jubeln: Sie schnappte sich 448 Bürgermeister-Sessel. Das sind um 14 mehr als vor der Wahl und damit ein neuer Rekord. „Seit der Zusammenlegung der Gemeinden in den 1970er-Jahren ist das der Höchststand“, freut sich ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Die SPÖ verlor genauso viele Bürgermeister-Sitze wie die ÖVP gewann: Sie kommt nun auf 108 Ortschefs. Bürgerlisten regieren in 16 Gemeinden Niederösterreichs, also in einer weniger als vor dem Votum am 26. Jänner. Und auch die FPÖ hat – trotz massiver Verluste am Wahlsonntag – ihr großes Ziel erreicht: In Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd) gibt es den ersten blauen Bürgermeister Niederösterreichs. Hermann Hahn, Spitzenkandidat einer FPÖ-nahen Liste, steht in den ersten zweieinhalb Jahren der Periode an der Spitze der Gemeinde – aller Kritik vom Waldviertel bis nach Wien zum Trotz.

Verhandelt wurde in rund 60 Gemeinden

In etwas über 500 Gemeinden war bereits nach dem 26. Jänner klar, wer das Ruder übernehmen wird. Hier gab es absolute Mehrheiten. Die mit Abstand meisten – 409 – schaffte die ÖVP. Die SPÖ samt zugehöriger Listen holte in 81 Kommunen mehr als die Hälfte der Mandate. Sie hat damit 15 absolute Mehrheiten verloren. „Die Verluste sind schmerzlich“, zieht der rote Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar Bilanz. Bürgerlisten holten die „Absolute“ in insgesamt neun Gemeinden.

Vom zweiten Platz auf Bürgermeister-Thron

In den anderen Kommunen gab es keine Mandatsmehrheit. Hier wurden in den vergangenen Wochen Koalitionsgespräche geführt und Arbeitsübereinkommen beschlossen. Dabei wurde auch entschieden, welche Partei oder Liste das Gemeindeoberhaupt stellen soll. Gemäß den demokratischen Spielregeln muss das nicht die Partei sein, die das beste Ergebnis erreichte. Bei den Sozialdemokraten ist der Ärger darüber groß: „In zwölf Gemeinden stellt die SPÖ als stärkste Kraft nicht den Bürgermeister, weil sich die ÖVP mittels ‚bunter Koalitionen‘ verbunden mit einem eigenartigen Demokratieverständnis eine Position verschafft hat, die dem Wählerwillen nicht entspricht“, meint Kocevar.

SPNÖ Wolfgang Kocevar (SPÖ): „Die Verluste sind schmerzlich.“

Passiert ist das etwa in der bisherigen roten Hochburg Vösendorf. Die SPÖ ist dort zwar weiterhin Erste, allerdings nur noch wenige Stimmen vor der ÖVP. Diese schloss mit den Grünen eine Koalition nach Bundes-Vorbild: Die ÖVP stellt den Bürgermeister, die Grünen die Vizebürgermeisterin, die SPÖ wurde in die Oppositionsrolle befördert. Und auch eine zweite Gemeinde im Bezirk Mödling sorgte für Aufsehen: In Kaltenleutgeben ist die SPÖ ebenfalls traditionell die stärkste Partei. Doch auch hier schlossen sich Türkise und Grüne zusammen und hievten die junge ÖVPlerin Bernadette Schöny auf den Bürgermeister-Sessel. Sie ist mit 27 Jahren nun die jüngste Ortschefin Österreichs.

Weitere Beispiele sind St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) oder Statzendorf (Bezirk St. Pölten). In beiden Gemeinden sicherte sich die ÖVP den Ortschef-Sessel von der zweiten Reihe aus. Ähnlich war die Situation auch in Paudorf (Bezirk Krems): Vor der Wahl regierten die Sozialdemokraten dort mit absoluter Mehrheit. Nach dem 26. Jänner ergab sich ein Mandats-Gleichstand für ÖVP und SPÖ, einen Sitz sicherte sich die FPÖ. Türkis und Blau paktierten ihre Zusammenarbeit: Damit wurde ein ÖVPler Bürgermeister und der einzige FPÖ-Mandatar sein Vize.

NOEN

Die ÖVP hält 60 Prozent der Mandate

Niederösterreichweit betrachtet holte die ÖVP ebenfalls eine „Absolute“ – nämlich dann, wenn man die Mandate der einzelnen Parteien betrachtet. Die Volkspartei hält 60 Prozent aller Sitze. Das sind insgesamt 7.000 und damit über 300 mehr als nach der Wahl 2015. Die SPÖ sicherte sich 3.130 Mandate, 486 gingen an die FPÖ, 406 an die Grünen, 58 an NEOS und 645 an Listen.

In einigen Gemeinden wird erneut gewählt

In einigen Gemeinden müssen sich die Bürger noch weiter gedulden. Wahlanfechtungen gab es in insgesamt 19 Kommunen. In Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling), Alland (Bezirk Baden) und Schrattenberg (Bezirk Mistelbach) wurden Neuwahlen angeordnet. Zum Teil muss das Votum auch in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) wiederholt werden. Passieren soll das in den vier Gemeinden am 26. April. Auf einen erneuten Urnengang bereitet sich auch Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) vor. Hier legten alle SPÖ-Mandatare ihren Sitz zurück, die Ersatz-Kandidaten wurden von den Listen gestrichen. Termin für die Wahlwiederholung ist voraussichtlich der 7. Juni.

Weitere Schwierigkeiten ergaben sich in Hochwolkersdorf (Bezirk Wiener Neustadt). Dort legten ÖVP und Bürgerliste ihre Sitze zurück, nachdem Erwin Karner zum Ortschef gekürt wurde, der zuvor von der Bürgerliste zur SPÖ gewechselt war.

In Leitzersdorf (Bezirk Korneuburg) scheiterte die Konstituierung des Gemeinderates. Die Bürgerliste erschien wegen der Corona-Fälle in der Gemeinde nicht zur Sitzung, der einzige SPÖ-Mandatar konnte nicht kommen, da er wegen des Virus in Quarantäne war. „Wenn zwei Drittel der Gemeinderäte nicht da sind, muss der Gemeinderat neu einberufen werden“, erklärt ein Sprecher der Abteilung für Gemeinden des Landes. Ein neuer Termin ist geplant.