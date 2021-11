Lieferprobleme bei PCR-Tests für Spar-Märkte

Zurzeit bekommt man in 25 Spar-Filialen in Niederösterreich PCR-Tests, die selbst durchgeführt und im Geschäft wieder abgegeben werden können. Zumindest eine Ausgabestelle gibt es seit wenigen Tagen in jeder Bezirkshauptstadt. Zum Vollausbau soll es in ganz Niederösterreich ein dichtes Netz an Geschäften geben, in denen die Tests erhältlich sind. Der Ausbau dieses Angebots könnte sich nun aber verzögern.

„Das Labor, das die Herstellung und Auswertung der Kits übernommen hat, kämpft immer wieder mit Lieferengpässen“, heißt es von Spar. Das zuständige Unternehmen, Novogenia, bestätigt das auf NÖN-Nachfrage: „Es stimmt, dass die Nachfrage aktuell höher ist als erwartet und somit Engpässe entstanden sind.“

"Novogenia hat den Vollausbau der PCR-Tests noch nicht erreicht", bestätigt auch Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Es komme deswegen zu leichten Verzögerungen.

In manchen Märkten sind nicht genügend Test-Kits vorhanden

Das führe dazu, dass in einigen Märkten, in denen die PCR-Tests bereits erhältlich sind, nicht immer genügend Tests-Kits vorhanden sind. „Das liegt nicht in unserer Hand“, betont ein Spar-Sprecher.

Angebot wird erst ausgebaut, wenn Lieferprobleme behoben sind

Bis die Ausgabe der PCR-Tests wie angekündigt in weiteren Filialen im ganzen Land startet, soll nun gewartet werden, bis die Lieferprobleme gelöst sind, sagt Spar. Das zuständige Unternehmen arbeite daran: „Novogenia skaliert die Produktion kontinuierlich hoch und wird mit größerer Verfügbarkeit die Märkte in Kürze noch besser bestücken können.“ Man sei bemüht, hier laufend Verbesserungen vorzunehmen.

Übersicht über die Ausgabestellen: https://gurgeln.noe-testet.at/