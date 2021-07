Die Mitarbeiter der Impfstellen in Niederösterreich sind aktuell damit beschäftigt, Zweitimpfungen zu verabreichen. Wie einige NÖN-Leser schon enttäuscht festgestellt haben, sind deshalb momentan keine neuen Termine auf der Anmeldeplattform für die Covid-Impfung vorhanden. Eine Ausnahme bildet nur das Impfzentrum Horn.

"Den momentan verfügbaren Impfstoff nutzen wir für die Zweitimpfungen", heißt es von Notruf NÖ, dem Impfkoordinator. Neue Termine werden freigeschaltet, sobald das Land Lieferzusagen der Impfstoffhersteller habe. Das soll im Laufe der Woche so weit sein. Wie viele Vakzine Niederösterreich in den nächsten Wochen erhalten werde, wird zurzeit noch mit dem Bund geklärt.

Kreuzimpfungen auf Wunsch in NÖ noch nicht möglich

Aufgrund der Verfügbarkeit der Impfstoffe, sei es momentan in Niederösterreich auch nicht möglich, Kreuzimpfungen durchzuführen – also beispielsweise jemandem, der zuerst mit AstraZenenca geimpft wurde, die zweite Dosis von BioNtech-Pfizer zu verabreichen. "Das ist in den nächsten Wochen maximal bei medizinischer Notwendigkeit möglich", sagt Notruf-NÖ-Sprecher Stefan Spielbichler. „Auf Wunsch“ wird es Kreuzimpfungen erst in einigen Wochen geben. Wien bietet den Impfstoffwechsel von Vektor auf mRNA bereits an. Eine offizielle Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) für den Umstieg gibt es aber ohnehin noch nicht.