Seit Schwarz-Blau: Die Grünen verzeichnen Mitglieder-Zulauf

In Niederösterreich bewegte sich in den vergangenen Monaten aus der Sicht von Grünen-Landessprecherin Helga Krismer einiges. „Seit dem Entstehen von Schwarz-Blau haben sich viele Menschen politisiert. Es ist fast mehr Bewegung reingekommen als vor der Landtagswahl“, beobachtet sie. Bei den Grünen würden sich Menschen melden, weil sie ihren Protest aktiv ausdrücken und sich gegen „die Politi-Dinos in diesem Land engagieren wollen“, sagt Krismer. Das schlägt sich laut dem Grünen-Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan auch in den Zahlen nieder: Seit dem Zustandenkommen der ÖVP-FPÖ-Regierungszusammenarbeit hat sich die Mitgliederzahl der Grünen von ursprünglich 850 um rund zehn Prozent erhöht.

Diesen Schwung will die Öko-Partei nutzen. Sie startet eine Mitmach-Kampagne. Unter https://noe.gruene.at/mitmachen/ sollen sich Interessierte und den Grünen Nahestehende melden, um sich an Aktionen in den Gemeinden und Bezirken zu beteiligen. Dort können sich die Menschen einbringen, wo und wie sie möchten, erklärt Krismer - sowohl thematisch als auch etwa im Straßenwahlkampf oder bei diversen anderen Aktionen. Mitglied werden muss man dazu nicht, betont die Grünen-Chefin. Ihre Partei sei keine, die stark um neue Mitglieder werbe. Vielmehr will sie Menschen, die sich über die aktuelle politische Lage ärgern oder sich im Kampf gegen die Klimakrise einbringen wollen, dafür eine Plattform bieten.