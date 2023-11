„Vätern wird Verantwortung bei Kinderbetreuung nicht zugeschrieben“

Maximal zwei Jahre lang können sich Eltern nach der Geburt ihres Kindes eine bezahlte berufliche Auszeit nehmen. Die Karenz konnte bisher beliebig zwischen Mutter und Vater bzw. zwischen gleichgeschlechtlichen Elternteilen aufgeteilt werden – sie musste aber nicht. Ab 1. November ändert sich die Gesetzeslage. Will eine Familie die volle Elternkarenz von 24 Monaten in Anspruch nehmen, muss der zweite Elternteil – in vielen Fällen der Vater – die Kinderbetreuung für mindestens zwei Monate übernehmen. Passiert das nicht, schrumpft der Anspruch auf 22 Monate. Eine Ausnahme gibt's nur für Alleinerziehende oder wenn eine Person keinen Karenzanspruch hat.

Hintergrund der Neuregelung ist das Ziel der EU, mehr Männer zu einer Job-Auszeit für die Kinderbetreuung zu bewegen. Die nehmen sich auch in NÖ nur die wenigsten: Das AKNÖ-Wiedereinstiegsmonitoring zeigt, dass zur jüngsten Erhebung 2020 16 Prozent der Männer in Karenz gingen – zumindest einen Monat. Umgekehrt ausgedrückt: In 84 Prozent der Fälle werden Kinder nur von ihrer Mutter betreut. Während der Anteil der Männer in Karenz zwischen 2006 und 2018 stieg, sinkt er seit 2019 wieder.

Außerdem zeigen die Zahlen, dass Männer in der Regel nur sehr kurz in Karenz gehen: 2022 kamen sie von allen Monaten, in denen Kinderbetreuungsgeld bezogen wurde, auf 3,2 Prozent.

Rollenbilder als ein Grund für die ungleiche Verteilung

Die Gründe, warum Frauen nach wie vor oft alleinverantwortlich für die Kinderbetreuung sind, sind aus der Sicht von Soziologin Eva-Maria Schmidt vielfältig. Zum einen liege das an verfestigten Rollenbildern. Noch immer herrsche die Meinung vor, dass das Familienleben darunter leidet, wenn die Frau erwerbstätig ist. „Es wird davon ausgegangen, dass Kinder die Mutter brauchen. Vätern wird Verantwortung in diesem Bereich nicht zugeschrieben“, sagt die Forscherin der Uni Wien. Und auch in den Köpfen der Männer sei noch nicht verankert, dass sie dieselbe Verantwortung haben, ihre Kinder zu betreuen, sagt Dieter Breitwieser-Ebster von „papa.info“.

Ändern werde sich das durch die Neuregelung, die aus Schmidts Sicht „nur das Mindestmaß“ ist und darüber hinaus aufgrund der EU-Regelung erzwungen sei, nicht. Verfolgt man das politische Ziel, mehr Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen, bräuchte es eine Verpflichtung für Männer einen größeren Teil der Karenz zu übernehmen. Bei der AKNÖ ist man ebenfalls überzeugt, dass es noch weitere Maßnahmen bräuchte: Das Ziel sei, dass Mann und Frau sich die Karenz so gerecht wie möglich aufteilen. Dazu würde etwa die Erhöhung des Partnerschaftsbonus (derzeit 1.000 Euro) führen. Dieser wird ausbezahlt, wenn die Karenzaufteilung zwischen beiden Elternteilen 50:50 bzw. 60:40 beträgt.

Soziologin Eva-Maria Schmidt forscht zu Karenzorganisation, Geschlechterrollen sowie Elternschaft und sozialen Normen. Foto: Christina Geserick, Christine Geserick

Pototschnig von „Wir Väter“: „Staat müsste Einkommensverlust ausgleichen“

Beim Verein „Wir Väter“ sieht man auch die ungleichen Einkünfte von Männern und Frauen als Problem. Da Männer oft mehr verdienen, verzichten die Familien lieber auf das Gehalt der Frauen, meint Obmann Anton Pototschnig. Ein Lösungsansatz ist für ihn, dass der Einkommensverlust vom Staat ausgeglichen wird. Laut der AKNÖ wäre auch eine Erhöhung der Fraueneinkommen sinnvoll. Das AK-Wiedereinstiegsmonitoring zeigt zudem, dass sich die Wahrscheinlichkeit für eine Väterkarenz deutlich erhöht, wenn die Frau der Familie vor der Geburt mehr als 4.000 Euro brutto verdient. Zudem wünscht sich Potoschnig ein Umdenken in Unternehmen. „Frauen werden, wenn Nachwuchs bevorsteht, automatisch gefragt, wie lange sie in Karenz gehen. Männer fragt das niemand“, weiß auch Schmidt aus ihrer Forschung. In vielen Unternehmen werde Männern die Auszeit sogar verweigert, meint Potoschnig.

Soziologin sieht Abwehrhaltung gegen Veränderung - auch bei Frauen

Dass es bald zu einer Veränderung kommt, denkt Schmidt nicht. „Die Abwehrhaltung ist groß. Auch viele Frauen wehren sich, die Kinderbetreuung ihrem Mann zu überlassen.“ Vorteile hätte eine gerechtere Verteilung aus ihrer Sicht aber – für das Paar, die Kinder und die gesamte Gesellschaft. Würde die Verantwortung nicht nur auf den Schultern der Frauen lasten, würden sich wieder mehr entscheiden, Kinder zu bekommen, ist Schmidt überzeugt. Zudem könnten sich Gehälter langfristig angleichen und es gebe einen größeren Pool an Arbeitskräften, wenn die Arbeitsleistung etwa 30:30 statt 20:40 verteilt würde.