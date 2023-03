FPÖ macht ÖVP „konkreten Vorschlag“ für Zusammenarbeit

Werbung

In den vergangenen sechs Wochen war es um die FPÖ auffallend ruhig. Heute erklärte Landesparteiobmann Udo Landbauer, dass er sich bewusst rausgenommen habe, um ÖVP und SPÖ "frei von Zurufen von außen“ verhandeln zu lassen. „Mikl-Leitner wollte nicht mit dem Wahlsieger, der FPÖ, verhandeln, sondern hat sich die SPÖ als Verhandlungspartner ausgesucht“, kommentierte er. Nach sechs Wochen ohne Verhandlungsergebnis will er aber nicht länger zuschauen.

„Die Verhandlungen sind offenbar gescheitert – die beiden Parteien haben keinen gemeinsamen Plan für die Entwicklung unseres Landes aufstellen können“, meint er. Der ÖVP macht er ein konkretes Angebot für eine Zusammenarbeit: „Die FPÖ steht für seriöse und ernsthafte Verhandlungen bereit“, betont Landbauer.

FPÖ will mehr Macht für ihre Regierungsmitglieder

Aber nur unter gewissen Bedingungen: Das ist de facto der Verhandlungsstopp zwischen ÖVP und SPÖ. Zudem fordert Landbauer einen im Voraus fixierten thematischen Verhandlungsplan und die transparente laufende Öffentlichmachung des Verhandlungszwischenstands bzw. der Ergebnisse. Für den Fall, dass sich die beiden Parteien auf ein Arbeitsübereinkommen einigen können, verlangt Landbauer „eine dem Wählerwillen entsprechende Kompetenzverteilung“ in der Landesregierung. Die FPÖ will also wesentliche Ressorts haben. Und die sollen mit ausreichend Kompetenzen ausgestattet werden. Wie bereits die SPÖ fordert auch die FPÖ, dass die Finanz- und Personalverantwortung bei den jeweiligen Landesregierungsmitgliedern für ihr Ressort liege. Wer die drei Personen der FPÖ sein werden, ist weiter offen. Das will die FPÖ erst kommunzieren, wenn die Inhalte fixiert wurden.

Landbauer betont auch gleich, dass die ÖVP gar keine andere Wahl hat, als einen Partner zu finden - und das kann nur die SPÖ oder die FPÖ sein. „Wenn Mikl-Leitner nicht zur Zusammenarbeit mit SPÖ oder FPÖ bereit ist, dann steht es 5:4 in der Landesregierung“, macht Landbauer deutlich.

Kein „Ja“ für Mikl-Leitner als Landeshauptfrau: „Wir halten unsere Versprechen“

Das Versprechen an seine Wählerschaft, Johanna Mikl-Leitner nicht zur Landeshauptfrau zu wählen, will er einhalten - auch wenn ein Arbeitsübereinkommen zwischen ihren beiden Parteien zustande kommt. „Dieses Versprechen haben wir aus Überzeugung gegeben. Wir halten unsere Versprechen“, betont Landbauer. Die Überzeugung begründet er damit, dass Mikl-Leitner den Impfzwang propagiert habe, den ORF für ÖVP-Berichterstattung missbraucht und versucht habe ihn persönlich und die FPÖ NÖ zu zerstören.