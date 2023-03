Mangelndes Vertrauen und Corona als Knackpunkte für Schwarz-Blau

Werbung

Am Freitag waren Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Landes-FPÖ-Chef Udo Landbauer gemeinsam vor die Medien getreten, um über die erste Verhandlungsrunde für ein schwarz-blaues Arbeitsübereinkommen zu informieren. Heute, Montag-Vormittag, war die zweite Medieninformation geplant. Informiert haben Mikl-Leitner und Landbauer diesmal jedoch getrennt voneinander. Kurz vor Beginn der Pressekonferenz wurde eines der beiden im Landhaus aufgestellten Rednerpulte weggeräumt. In ihren Einzel-Statements nannten Mikl-Leitner und Landbauer das Vertrauen zwischen den Parteien sowie die Corona-Politik als große Knackpunkte für eine schwarz-blaue Zusammenarbeit im Landtag und der Landesregierung.

Beide betonten, dass die inhaltlichen Gespräche am Wochenende gut verlaufen seien, wenngleich es harte Diskussionen gegeben habe. Auf der zweiten Ebene, der des persönlichen Vertrauens, das zwischen den Parteien aufgebaut werden müsse, sieht Mikl-Leitner noch Herausforderungen. „Gerade in den letzten Jahren hat es kein vertrauliches Verhältnis, kein Vertrauen zwischen ÖVP Niederösterreich und FPÖ Niederösterreich gegeben“, sagte sie. Die ÖVP-Politikerin sprach davon, dass die Vertreter beider Parteien über ihre Schatten springen müssen und die FPÖ in ihrer Rolle, der des Regierungspartners, erst ankommen müsse. Was die Wahrscheinlichkeit eines schwarz-blauen Arbeitsübereinkommens betrifft, meinte sie: „Der Wille ist da. Stand heute, kann ich aber nicht sagen, ob wir das schaffen“. Landbauer betonte ebenfalls, dass ein Arbeitsübereinkommen „keine ausgemachte Sache“ ist. Er kritisierte Medienvertreter, die das so darstellen würden.

Der FPÖ-NÖ-Chef stellte zudem harte inhaltliche Forderungen – speziell zur Corona-Politik, in Landbauers Worten, „dem Corona-Wahnsinn“. Er verlangt nicht nur eine Aufarbeitung der Corona-Zeit, sondern auch, dass Corona-Strafen zurückgezahlt werden und es Entschädigungen für gesundheitliche- und Impfschäden geben müsse. Außerdem will Landbauer ein Bekenntnis dazu, dass es in Zukunft keine Lockdowns mehr geben darf. Verhandelt wird über den Themenblock Corona am Montag-Nachmittag. Der freiheitliche Politiker betonte, dass sich in den nächsten Stunden zeigen werde, ob die ÖVP zu echten Veränderungen bereit sei. „Ohne die wird es kein Arbeitsübereinkommen geben“, machte Landbauer deutlich. Er meinte zudem, dass „manche in der ÖVP“ noch nicht verstanden hätten, dass es nicht weitergehe wie bisher. Die in den schwarz-blauen Verhandlungen bereits besprochenen inhaltlichen Themenblöcke seien nicht die der großen inhaltlichen Knackpunkte gewesen.

Gesprochen wurde am Wochenende und Ende vergangenen Woche bereits über die inhaltlichen Blöcke Integration, Verkehr, Bildung Sicherheit, Kinderbetreuung, Soziales und Pflege auf dem Verhandlungsplan. Als Bereiche, in denen es viele Überschneidungen gebe, sah Mikl-Leitner Integration und Kinderbetreuung. Sie stellte ein Maßnahmen-Paket in Aussicht, mit dem die deutsche Sprache gefördert werden soll. Im Bereich der Kinderbetreuung betonte sie, dass es beiden Parteien wichtig sei, Wahlfreiheit für Eltern zu erhalten – sie sollen also entscheiden können, ob sie ihre Kinder zuhause selbst betreuuen oder in eine Kinderbetreuungseinrichtung geben. Ob die ÖVP das Landeskindergeld unterstützen wird, das die FPÖ vor der Wahl gefordert hatte, ließ Mikl-Leitner noch offen.

Die Pressekonferenz gibt es hier im APA-Livestream: