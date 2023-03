ÖVP stoppte Gespräche mit SPÖ und verhandelt nun mit FPÖ

Werbung

Das Vorhaben der schwarz-roten Zusammenarbeit in der Landesregierung ist (vorerst) geplatzt! Die ÖVP gab soeben bekannt, dass die Regierungsverhandlungen mit der SPÖ gestoppt wurden.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erklärt das damit, dass die ÖVP „bewusst unüberwindbare Hürden“ aufbaue. „Seit dem Wahlsonntag ist für uns klar, die Parteien in Regierungsverantwortung müssen aufeinander zu gehen. Und mein oberstes Ziel ist es seither, die tiefen Gräben, die der Wahlkampf hinterlassen hat, zuzuschütten. Wir erleben heute einen Tag, an dem offensichtlich ist, dass das bis jetzt noch nicht gelungen ist“, meint sie. Die Forderungen der SPÖ bewertet Mikl-Leitner als „standortschädlich“. „Damit sind die Gespräche mit der SPÖ gestoppt“, macht sie deutlich. Weiterverhandelt wird nun mit der FPÖ. Die Gespräche haben bereits begonnen, wie ein ÖVP-Sprecher der NÖN verriet. Der freiheitliche Landesparteiobmann Udo Landbauer hat erst kurz zuvor bekannt gegeben, dass seine Partei für Verhandlungen bereit stehe und die blauen Bedingungen für eine Zusammenarbeit genannt.

„Wir wollen jetzt konkrete Inhalte mit der FPÖ ausloten - und dann entscheiden, welchen Weg wir in Niederösterreich gehen“, erklärt Mikl-Leitner. Kritik übt sie aber auch an den Freiheitlichen und ihren zuvor präsentierten Bedingungen an Verhandlungen mit der ÖVP: „Die FPÖ reitet im gesamten Wahlkampf massive Attacken. Und scheinbar ist der Wahlkampf noch nicht beendet, denn FPÖ-Chef Udo Landbauer hat die persönlichen Untergriffe auch in der heutigen Pressekonferenz weiter fortgesetzt“. Sie wiederholte ihre Aussage, dass das Interesse des Landes über den persönlichen Befindlichkeiten stehen müsse. „Und wenn man diese Formel ernst nimmt, dann ist ganz klar, dass es um die Inhalte geht - und nicht darum, wer die markigsten Sprüche absondert“, meint Mikl-Leitner.

SPÖ: „ÖVP steht es frei, ihren Regierungspartner selbst zu wählen“

Die SPÖ wurde über den Verhandlungsstopp per Telefon informiert, teil sie mit. Passiert sei das heute Nachmittag nach der Pressekonferenz, in der Landbauer seine Bedingungen für Verhandlungen mit der ÖVP stellte. „Um weg von den Überschriften und hin zu den Inhalten zu kommen, haben wir der ÖVP mit sechs konkreten Projekten für die Verbesserung des Lebens in Niederösterreich eine Brücke für die Zusammenarbeit gebaut“, erklärt der designierte SPÖ-NÖ-Landesparteivorsitzende Sven Hergovich und wiederholt die roten Forderungen wie kostenlose Nachmittagsbetreuung oder einen Heiz-Preis-Stopp.

Ob die ÖVP die SPÖ „auf dieser Brücke der Zusammenarbeit treffen möchte, das ist einzig und allein eine Entscheidung der ÖVP“, betont er. Die SPÖ stehe selbstverständlich weiterhin jederzeit für konstruktive Verhandlungen bereit. „Die ÖVP muss sich entscheiden: Will sie das Beste für sich selbst rausholen. Oder mit uns das Beste für Niederösterreich."

Klar ist, dass die Zeit drängt. Am 23. März wird der neue Landtag konstituiert. In dieser Sitzung wird auch die Landesregierung angelobt. Für die Wahl der Landeshauptfrau sowie der Landeshauptfrau-Stellvertreter ist eine Mehrheit nötig. Bis zur konstituierenden Sitzung muss sich die ÖVP also mit einer Partei geeinigt haben.