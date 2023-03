So laufen die Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ - mit Livestream

Werbung

Seit Donnerstag verhandeln ÖVP und FPÖ über die Zusammenarbeit in der künftigen Landesregierung und im Landtag. Nachdem sie bereits am Freitag über die „konstruktive erste Verhandlungsrunde“ berichtet haben, treten ÖVP-Landesparteichefin Johanna Mikl-Leitner und FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer heute um 11 Uhr wieder gemeinsam vor die Kamera. Sie werden berichten, zu welchen Ergebnissen sie in den Gesprächsrunden am Wochenende gekommen sind. Die Pressekonferenz gibt es hier im Livestream.