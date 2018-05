Nach dem Kompromiss beim Pflegeregress zwischen Bund und Bundesländer wird nach der Klärung letzter Details die Reform der Sozialversicherung nach Informationen der NÖN in den Eckpunkten am kommenden Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Die bisher 21 Sozialversicherungsanstalten werden zu fünf Einrichtungen zusammengeführt.

Dies geschieht hauptsächlich, in dem die neun Gebietskrankenkassen in den Bundesländern zu einer Bundesgesundheitskasse verschmolzen werden, aber mit Landesstellen erhalten bleiben. Nicht angetastet werden die 14 Krankenfürsorgeanstalten für Beamte.

Nach einem Treffen von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache am Freitag wird die Sozialversicherungsreform voraussichtlich am Dienstag präsentiert werden. Es soll künftig offiziell unter dem Dach des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, der weiter bestehen bleibt, statt 21 nur mehr fünf Sozialversicherungsträger geben: die Pensionsversicherungsanstalt (PVA), die Anstalt der Selbstständigen durch die Fusion der bisherigen Träger für Gewerbetreibende und Bauern; die Bundesgesundheitskasse nach der Fusion der neun Gebietskrankenkassen; die Beamtenversicherung (BVA), in die trotz Gewerkschaftsprotesten die Versicherungsanstalt für Eisenbahner und Bergbau eingegliedert werden soll sowie aller Voraussicht nach die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA).

Ziel bleibt weitere Vereinheitlichung der Leistung für Versicherte

Im Mittelpunkt steht dabei die Zusammenführung der neun Gebietskrankenkassen zur Bundesgesundheitskasse, die neben der AUVA am umstrittensten war. ÖVP und FPÖ werden diese Maßnahme mit dem Abbau von Kassenfunktionären als Einsparung der Bevölkerung näherbringen.

Neben der Bundesgesundheitskasse bleiben aber als Zugeständnis an die Bundesländer neun GKK-Landesstellen mit reduzierten Kompetenzen bestehen. Es soll zu einer weiteren Vereinheitlichung der Leistungen für Patienten kommen. Eine Reihe von diesbezüglichen Schritten wurde allerdings schon unter der SPÖ-ÖVP-Bundesregierung in die Wege geleitet.

Machtverschiebung von Rot zu Schwarz steht bevor

Für Patienten und Versicherte weniger im Vordergrund, aber für die künftigen politischen Machtverhältnisse in der Krankenversicherung von entscheidender Bedeutung ist die bevorstehende Neuaufteilung der Zusammensetzung der Kassenführung. Wie die NÖN online bereits berichtet hat, ist ein Ausbau der Macht der Arbeitgeber zu Lasten der Arbeitnehmer geplant.

Begründet wird das damit, dass Dienstgeber und Dienstnehmer je zur Hälfte die Beiträge zur Krankenversicherung zahlen. Das hätte einen Umsturz zur Folge. In Niederösterreich oder auch in Wien würde es dann in den Krankenkassen jeweils statt einer roten eine schwarze Mehrheit geben.

Das wird den ohnehin schon vorhandenen Widerstand von Gewerkschaften und Arbeiterkammer zusätzlich anheizen. Gewerkschafter drohten bereits mit dem Einsatz gewerkschaftlicher Mittel, was in letzter Konsequenz auch Streik bedeuten würde.

Neben den bisher 21 Sozialversicherungsanstalten unter dem Dach des Hauptverbandes gibt es, was vielfach unbekannt ist, österreichweit 14 sogenannte Krankenfürsorgeanstalten. Diese bleiben, das hat die ÖVP schon vor dem Abschluss des türkis-blauen Koalitionspakts deutlich gemacht, erhalten und werden nicht angetastet. Damit bleiben für Zig-Tausende Beamte von Wien über Oberösterreich bis Tirol günstigere Sonderregelungen erhalten. In Niederösterreich gibt es, wie die NÖN berichtete, nur die KFA der Stadt Baden für 255 Versicherten.