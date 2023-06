SPÖ-Landesparteitag bringt am Samstag doppelten Stimmungstest

Am Samstag ist es für Sven Hergovich so weit: Der 34-Jährige, der nach dem schlechten Abschneiden der SPÖ bei der Landtagswahl als designierter Landesparteivorsitzender der SPÖ NÖ von Franz Schnabl übernommen hatte, stellt sich seiner ersten Wahl auf einem Landesparteitag. In der Konerei in St. Pölten soll er offiziell zum Chef der niederösterreichischen Sozialdemokratinnen und -demokraten gewählt werden.

Hergovich ist der einzige Kandidat. Zeigen wird sich bei der Wahl jedoch, wie viel Rückhalt der Neo-St. Pöltner bei den Genossinnen und Genossen genießt. Er übernimmt von Schnabl, der seit Juni 2017 im Amt gewesen ist und nun nur noch als „einfacher“ Abgeordneter im Landtag sitzt. Der 64-Jährige hatte bei seiner ersten Wahl zum Landesparteichef im Juni vor sechs Jahren 98,8 Prozent erzielt. Im September 2018 waren es 86, beim vergangenen Landesparteitag im Oktober 2022 in Schwechat dann 89 Prozent.

Andreas Babler hat beim Landesparteitag seinen ersten großen Auftritt als Bundes-SPÖ-Chef. Ein Heimspiel wird das in Niederösterreich nicht unbedingt. . . Foto: APA/Roland Schlager, ROLAND SCHLAGER

Spannend wird neben der Wahl Hergovichs noch ein zweiter Punkt auf der Tagesordnung. Am Samstag werden genau drei Wochen seit dem Auszählungsdebakel beim SPÖ-Sonderparteitag in Linz vergangen sein. Der neu gewählte Bundesparteivorsitzende Andreas Babler wird ebenfalls an das Rednerpult treten. Es ist sein erster großer Auftritt als SPÖ-Chef. Auch für ihn ist es in St. Pölten ein wichtiger Stimmungstest. Immerhin haben sich ausgerechnet in seiner eigenen Landespartei viele Funktionärinnen und Funktionäre für seinen Kontrahenten, den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, ausgesprochen.

Bablers Vorgängerin, Pamela Rendi-Wagner, war übrigens für ihren ersten Auftritt auch in Niederösterreich zu Gast: Im September 2018 wurde sie in Schwechat, vier Tage nachdem sie zur geschäftsführenden SPÖ-Chefin bestellt worden war, als „Bundeskanzlerin in Vorbereitung“ und mit einem "Paaaaaaaaaaaaaaaaaam"-Plakat willkommen geheißen.