Jetzt ist der Karfreitag für keinen ein Feiertag mehr: In Folge der Kritik an der zuerst angepeilten Halbtags-Lösung haben sich ÖVP und FPÖ darauf geeinigt, den Karfreitag komplett aus dem Feiertagskalender zu streichen. Stattdessen können sich Arbeitnehmer an einem „persönlichen Feiertag“ Urlaub nehmen. Dieser muss drei Monate zuvor angemeldet sein und wird vom allgemeinen Urlaubskontingent abgezogen. Sollte der Arbeitnehmer auf Wunsch des Arbeitgebers an diesem Tag dennoch in die Arbeit kommen, erhält er für diesen Tag sämtliche Vergütungen wie an jedem anderen Feiertag.

„Empört über Art und Weise“

Die Konsequenzen der Karfreitags-Debatte tragen damit vor allem die evangelischen Gläubigen (rund 39.000 in Niederösterreich), für die dieser Tag bis jetzt ein Feiertag war.

„Ich bin traurig, dass der Karfreitag für die Evangelischen de facto weg ist. Noch mehr bin ich aber empört über die Art und Weise wie seit dem Erkenntnis des EuGH mit der Evangelischen Kirche umgegangen wurde. Das Versprechen von Minister Blümel, dass niemandem etwas genommen wird, wurde gebrochen. Die Kirche wurde weitgehend nicht gehört. Und auf die Vorschläge und Anliegen wurde nicht eingegangen“, ärgert sich Niederösterreichs Superintendent Lars Müller-Marienburg.

Mehr Aufwand für Gottesdienst-Besuch

Positiv an der Lösung sei, merkt der Superintendent an, dass sie grundsätzlich für alle Religionsgemeinschaften offen sei und somit Menschen jeder Religion und Weltanschauung ihren freien Tag wählen können. Dennoch ist zu befürchten, dass durch den Wegfall des Feiertags weniger Gläubige an diesem Tag Zeit für den Gottesdienst finden werden.

„Es ist schlichtweg ein größerer ‚Aufwand‘ Monate im Vorhinein einen persönlichen Feiertag anzumelden, als an einem ohnehin freien Tag einfach in den Gottesdienst zu gehen“, so Müller-Marienburg. Allgemein sei die Zahlen der Besucherinnen und Besucher der Gottesdienste am Karfreitag ohnehin rückläufig. „Evangelische haben es nun selbst in der Hand zu zeigen, wie wichtig ihnen dieser Feiertag und das Gedächtnis des Leidens und Sterbens Jesu ist“, betont Müller-Marienburg.

„Feiertag für alle“: AK hält an Forderung fest

Als „eine Verhöhnung“, bezeichnet AKNÖ Präsident Markus Wieser diese Regelung: „Daran sieht man, dass die Bundesregierung nichts für die Arbeitnehmer über hat.“ Die Arbeiterkammer fordere deshalb weiterhin einen freien Tag für alle Arbeitnehmer, ohne, dass sie auf ihre Urlaubstage zurückgreifen müssen.

Wirklich erfreut, zeigt sich auch Sonja Zwazl, Präsidentin der WK Niederösterreich, nicht über die Lösung: „Es gibt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dem Rechnung zu tragen war und dem mit dem Beschluss im Nationalrat auch Rechnung getragen wurde. Eine Lösung mit Einbindung der Sozialpartner wäre mir freilich lieber gewesen.“ Wichtig sei, so Zwazl, dass die neue Regelung rechtzeitig vor dem kommenden Karfreitag am 19. April beschlossen wurde, um den Unternehmen Rechtssicherheit zu geben, wie mit diesem Tag umzugehen sei.