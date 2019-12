So viele Eheschließungen wie 2018 gab es in Niederösterreich schon seit 1987 nicht mehr. 8.558 Menschen haben sich im Vorjahr das Ja-Wort gegeben. Ein neuer Höchststand wurde auch beim Alter erreicht: Die Braut war bei der Hochzeit 2018 im Durchschnitt 30 Jahre alt, der Bräutigam 32,4 Jahre. Zum Vergleich: 1987 lag das Durchschnittsalter für Frauen noch bei 22,5 Jahren, bei Männern bei 25,1 Jahre.

Erich Marschik Martin Eichtinger

Der beliebteste Monat zum Heiraten war in Niederösterreich 2018 der August. Die Statistik hat hier übrigens ein Kuriosum parat: 2015 heirateten die Niederösterreicher am liebsten im Mai, 2016 im Juni, 2017 im Juli, 2018 im August. "Ich weiß nicht, ob das am Wetter liegt oder daran, dass der Hochzeitstag dann leichter zu merken ist", witzelte Landesrat Martin Eichtinger.

Der ÖVP-Politiker präsentierte gemeinsam mit Markus Hemetsberger, dem Leiter der statistischen Abteilung des Landes, Zahlen, Daten und Fakten zu Niederösterreich und seinen Einwohnern im Jahr 2018. Diese wurden gemeinsam mit der Statistik Austria und anderen Partnern ausgearbeitet und nun in Form des statistischen Handbuches mit 421 Tabellen und Grafiken herausgebracht.

Bevölkerung ist in 50 Jahren um 18 Prozent gewachsen

Neue Spitzenwerte findet man dort neben dem Heiraten auch in den Kapiteln Bevölkerung und Klima. Die Bevölkerung des blau-gelben Bundeslandes ist in den vergangenen 50 Jahren um 18 Prozent gewachsen. 1971 verzeichnete Niederösterreich 1,42 Millionen Einwohner, 2019 sind es bereits 1,68 Millionen Einwohner. „Die Zahlen zeigen uns, dass die Menschen aufgrund der guten medizinischen Versorgung ein immer höheres Lebensalter erreichen. 1971 lebten in Niederösterreich 301.238 Menschen, die 60 Jahre oder älter waren. 2019 gibt es bereits 444.348 Menschen, die bereits das 60. Lebensjahr erreicht haben. Das bedeutet, dass in fast 50 Jahren die Zahl dieser älteren Bevölkerungsgruppe um 47,5 Prozent gestiegen ist“, meinte Eichtinger.

Niederschlagsmenge ist gleich geblieben, Art des Regens hat sich aber verändert

Ein drittes Beispiel für . „In Niederösterreich haben wir zahlreiche Messstationen, so zum Beispiel in St. Pölten, Krems, Wiener Neustadt. Diese Messstationen liefern kontinuierliche Daten zum Niederschlag und zur Temperaturentwicklung in Niederösterreich“, so der Landesrat.

In Niederösterreich gibt es einen Temperaturanstieg von 1,5 Grad seit dem Jahr 1900. Die Niederschlagsmenge ist seither in etwa gleich geblieben. Verändert haben sich aber die Charakteristika des Niederschlags: Der Regen kommt heute heftiger und in kürzerer Zeit. Es gibt also mehr Starkregenereignisse.

Statistik ist Grundlage für politische Maßnahmen

Eichtinger betonte, dass die Statistik nicht nur aktuelle Trends sichtbar mache, sondern auch Spielräume und Potenziale für neue Handlungsansätze und Strategien aufzeige. Gleichzeitig könne man so die regionalen Unterschiede des Flächenbundeslandes gut analysieren. "Experten werten die Daten aus und ziehen Schlüsse daraus", erklärte er. Diese wiederum seien dann die Grundlage für politische Entscheidungen und konkrete Maßnahmen. "Statistik ist für uns mehr als Zahlen und Daten. Sie beschreibt die Veränderungen und ist damit die Basis für politische Maßnahmen", meint der ÖVP-Politiker.

Zurückgegriffen wurde auf die Daten zuletzt etwa bei der Entwicklung der blau-gelben Wohnbaustrategie, die das Land im Mai präsentierte. "Wir haben gesehen, dass die Lebenserwartung in den letzten 50 Jahren deutlich gestiegen ist. Auf diese Entwicklung haben wir in der Wohnbaustrategie etwa mit den neuen Formen Betreutes Wohnen und Betreubares Wohnen reagiert", sagt der Landesrat.