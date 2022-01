Neue Standorte für angeordnete Corona-Tests nehmen Betrieb auf

Wer als Verdachtsfall gilt, oder von der Gesundheitsbehörde sowie den Mitarbeitern der Hotline 1450 zum Corona-Test geschickt wird, konnte das bisher an zehn Drive-in-Teststationen in Niederösterreich erledigen. Zusätzlich zu diesen Standorten nehmen nun neun Walk-in-Stationen den Betrieb auf. In Containern an zwei Plätzen in St. Pölten, in Neunkirchen, Ternitz, Tulln, Wiener Neustadt, Klosterneuburg, Amstetten und Krems werden ab sofort täglich zwischen 8 und 16 Uhr behördlich angeordnete Tests durchgeführt. Das Angebot ist als Ergänzung in der durch die Omikron-Variante erzeugten Hochphase der fünften Corona-Welle gedacht.

„Bei den vergangenen Wellen waren aufgrund ihrer dynamischen Entwicklung zu Beginn immer wieder kurzfristige Überlastungen im Bereich der Drive-in-Stationen zu beobachten. Auch haben die Testvorgaben des Bundes das Testaufkommen laufend erhöht. Indem durch die Omikron-Variante noch höhere Infektionszahlen prognostiziert wurden, entschied man sich vor Weihnachten, die Planungen für die Errichtung der neuen Teststationen zu starten“, erklärt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Zahl der behördlich angeordneten Tests gestiegen

Die Zahlen aus den Drive-Ins bestätigen den stark gestiegenen Bedarf an PCR-Tests: Während in der Woche bis 9. Jänner 15.867 durchgeführt wurden, waren es in der Woche bis 15. Jänner schon 36.421 behördlich angeordnete PCR-Tests.

Personen, die sich nur routinemäßig oder für die 3G-Regel am Arbeitsplatz testen lassen möchten, stehen die Walk-Ins nicht zur Verfügung. Sie können über NÖ Gurgelt in Spar- und McDonalds-Filialen einen PCR-Gurgeltest abgeben, in Apotheken einen Antigen- oder Gurgeltest machen sowie sich in einer Gemeindeteststraße testen lassen.

Links:

Standorte der neuen Walk-ins: https://www.noe.gv.at/noe/Coronavirus/Behoerdlich_angeordnete_PCR-Tests.html

Teststandorte insgesamt: https://notrufnoe.com/testung/

Erklärung zu Gurgeltests bei Spar und McDonalds: https://gurgeln.noe-testet.at/