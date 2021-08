Bei der Anmeldung füllen eine handvoll Menschen den Aufklärungsbogen aus, einige werden von den Ärzten über die Wirkung der Impfung aufgeklärt, andere bekommen gerade ihre Spritze. Impfkoordinator Andreas Umgeher blickt im Impfzentrum St. Pölten in die Runde: „Der Andrang ist schon um einiges weniger geworden.“

Zu den Spitzenzeiten zwischen Mai und Ende Juli wurden in den großen NÖ-Impfzentren wie jenem in der Landeshauptstadt täglich über 1.300 Stiche gesetzt. Mittlerweile wurden die Öffnungszeiten stark heruntergefahren. Am 15. August schließen die 20 Impfzentren des Landes endgültig ihre Pforten.

Wo vor einigen Wochen noch rund um die Uhr Gewusel herrschte, ist es mittlerweile ruhig geworden: Im Impfzentrum St. Pölten werden zurzeit die letzten Personen geimpft – ehe die Impfzentren des Landes am Wochenende ihren Betrieb einstellen. Röhrer

Die Situation hat sich seit dem Corona-Impfstart am 27. Dezember gedreht: Impfstoff gibt es mittlerweile genug. Impfwillige nur noch vereinzelte. Das merken die Mitarbeiter der Zentren nicht zuletzt daran, dass immer mehr Menschen ihre gebuchten Termine sausen lassen.

Seit dem Aufsperren der Impfzentren im April wurden an den 20 Standorten 900.000 Dosen verabreicht. Bis zu ihrem letzten Tag am 15. August werden, wenn die bisher gebuchten Termine eingehalten werden, noch 20.000 dazukommen. Insgesamt wurden in den Impfstraßen dann 920.000 Termine abgewickelt.

Mitte August übernehmen das Impfen gegen Corona in NÖ alleine die niedergelassenen Ärzte. 300 Mediziner haben sich dafür bereit erklärt, sagt Notruf-NÖ-Sprecher Stefan Spielbichler. Termine sind bei den niedergelassenen Ärzten voraussichtlich ab dieser Woche über www.impfung.at buchbar. „Die Kombination dieser Angebote war der Schlüssel für die gelungene Impfstrategie“, resümiert Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

Um den Ablauf kümmerte sich im St. Pöltner Impfzentrum Andreas Umgeher – hier vor dem Kühlschrank, in dem der Impfstoff gelagert wird. Röhrer

Die Durchimpfungsrate wird, den Berechnungen zufolge, in NÖ dann bei etwas über 70 Prozent liegen. Um als Gesellschaft vor dem Virus geschützt zu sein, sind das wie Experten erklären, noch deutlich zu wenige. Bei der ansteckenderen Delta-Variante ist von einer nötige Durchimpfungsrate von über 80 Prozent die Rede.

Die Impfung soll deshalb nun zu den Bürgern kommen. Niederschwellige Angebote sind geplant, kündigt Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) an. Schon begonnen haben erste Spontan-Impfaktionen in Gemeinden. Dort kann man sich ohne Termin impfen lassen. Außerdem werden ab 17. August drei Impfbusse durch das Land fahren und überall dort Halt machen, wo die Durchimpfungsrate noch gering ist. In anderen Bundesländern brachten ähnliche Aktionen nur mäßigen Erfolg. Die Landesräte Pernkopf und Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) sind sich aber einig: Das Ziel ist so viele Menschen wie möglich zu erreichen. „Fakt ist: Jeder Stich zählt und nur die Impfung schützt“, so Pernkopf.

Vorbereitung für dritte Dosis im Herbst läuft

Während die Politik versucht, Menschen von der ersten Impfung zu überzeugen, wartet auf andere bereits die dritte. Eine Empfehlung des Nationalen Impfgremiums für eine Auffrischungsimpfung steht zwar noch aus, gerechnet wird damit aber bereits im Herbst. Geplant ist der dritte Stich bei niedergelassenen Ärzten. Bei Bedarf können auch einige der Impfzentren reaktiviert werden, heißt esvon Notruf NÖ.