Pernkopf will die Wissenschaft näher zur Bevölkerung bringen

“Auf alle Fragen der Menschheit gibt es nur eine Antwort, nämlich die Wissenschaft und Forschung”, sagt der Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), der in der neuen Legislaturperiode als Regierungsmitglied auch für dieses Gebiet zuständig ist. Man brauche die Wissenschaft, um Antworten auf aktuelle Fragen wie beispielsweise zur Energiewende, Gesundheit sowie zum Einsatz künstlicher Intelligenz zu finden, ist Pernkopf überzeugt.

In Niederösterreich passiere auf diesem Gebiet schon viel: So gibt es hierzulande aktuell etwa 23. 000 Studierende an den FHs und Privat-Unis sowie 13.000 Menschen, die in der Wissenschaft und Forschung tätig sind. In den nächsten Jahren will Pernkopf die Forschung weiter ausbauen und die Bevölkerung noch stärker in die Wissenschaft einbeziehen. Aus der Sicht des neuen Beraters für wissenschaftliche Weiterentwicklung des Landes, dem Genetiker Markus Hengstschläger, ist das auch notwendig, um die aktuell vorherrschende Wissenschaftsskepsis zu besiegen.

Drei Punkte will Pernkopf besonders forcieren: Erstens hat er es zum Ziel erklärt, Niederösterreich zum Magnet für Spitzenforscherinnen und Forscher aus aller Welt zu machen. Hierfür benötige man jedoch Investitionen, um den Forscherinnen und Forschern eine angenehme Atmosphäre bieten zu können. Alleine im heurigen Jahr gewähre Niederösterreich 8,5 Millionen Euro Forschungsförderungen. Auch in die Infrastruktur werde laufend investiert. Als Beispiele nennt Pernkopf die Modernisierung und Erweiterung des Campus Krems mit 90 Millionen Euro und den Ausbau der Institute of Science and Technology Austria (ISTA) Klosterneuburg in der Höhe von 820 Millionen Euro im Zeitraum von 2026 bis 2036.

Zweitens will Pernkopf Forschung in den Bereichen forcieren, die dann auch angewendet werden können. Dafür sollen Schwerpunkte in den Bereichen Gesundheit, Energiewende und Digitalisierung gesetzt werden.

Drittens wurde erstmals ein Fördercall zum Thema Citizen Science mit 1,8 Millionen Euro ausgeschrieben, um die Wissenschaft den Menschen näherzubringen. Bei diesem Projekt sollen sich Bürgerinnen und Bürger im Bereich Wissenschaft und Forschung selbst einbringen und mitforschen, indem sie Daten sammeln und anschließend beim Auswerten helfen. Außerdem seien noch weitere Workshops, Exkursionen, ein Forschungsfest sowie ein Wissenschaftsheurigen geplant.

Der neue Berater Hengstschläger ist von der Wichtigkeit des dritten Punktes überzeugt: „Es muss uns ein Anliegen sein, zu sagen: Wie kriegen wir es wieder hin, dass wir der Bevölkerung klarmachen, was Wissenschaft für sie bringt und warum es auch vor Ort Wissenschaft geben soll.“ Obwohl Niederösterreich wissenschaftlich “sehr, sehr gut aufgestellt” sei, begrüßt er es, dass es trotzdem das Anliegen gibt, noch besser zu werden.