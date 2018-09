Aufstehen, ein Butterbrot frühstücken, die rot-gelbe Schultasche schultern, Mama an die Hand nehmen und es geht los: zum ersten Mal in die Schule. Auch für die sechsjährige Anna aus Korneuburg läuten seit Montag die Schulglocken. Als eine von 16.705 Taferlklasslern und insgesamt 192.419 NÖ-Schülern begann nach neun Wochen Ferien (wieder) der Ernst des Lebens.

„Besonders freuen wir uns bei den Schulanfängern über momentan starke Jahrgänge“, sagt ÖVP-Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Ansonsten seien in Summe die Schülerzahlen zwar leicht rückgängig, aber eine problematische Entwicklung sei aktuell keine zu erwarten. Hingegen kehren Entwicklungen anderer Art in das Bildungswesen (Nieder-)Österreichs. Eine der größten findet mit 1. Jänner 2019 statt, wenn aus dem Landesschulrat die Bildungsdirektion wird. In den Klassen ist das allerdings erst im nächsten Schuljahr spürbar, aktuell beschäftigen andere Themen: Unter anderem das Rauchverbot, die verschärften Regeln beim Schulschwänzen (siehe Infobox rechts) oder auch die Deutsch-Förderklassen.

3.877 Schüler in NÖ profitieren im neuen Schuljahr von einer Deutschförderung: in Form von Deutsch-Förderklassen, integrativen Deutsch-Förderklassen oder Deutsch-Förderkursen. Heftig umstritten waren aufgrund ihres Isolations-Charakters vor allem die Deutsch-Förderklassen, wofür 105 Klassen im Pflichtschulbereich in NÖ vorgesehen sind, ein Siebentel aller in Österreich.

Für Kinder, die aufgrund unzureichender Sprachkenntnisse dem Unterricht nicht folgen können, wird im Rahmen von 15 bis 20 Wochenstunden nach eigenem Lehrplan Deutsch unterrichtet. In Gegenständen wie Turnen und Zeichnen sitzen die Kinder abhängig von ihrem Alter in der jeweiligen Klasse. Die Deutsch-Förderklassen kommen ab acht Schülern pro Standort zustande. Wird diese Zahl nicht erreicht, gibt es integrative Deutsch-Förderung.

Bildungslandschaft unter einem Dach

Zurück zu jenem Aspekt, der das Schuljahr „im Zeichen der Umwälzungen“ stehen lässt, so Bildungsdirektor Johann Heuras: der Weg vom Landesschulrat in die Bildungsdirektion. Das Ziel: die Bündelung aller Schulangelegenheiten unter einem Dach als Bund-Länder-Behörde ab 1. Jänner 2019.

Die Führungsebene – Bildungsdirektor Johann Heuras, Karl Fritthum als Leiter des präsidialen und Doris Wagner für den pädagogischen Bereich – ist fixiert. Mit Herbst geht es nun eine Ebene tiefer, in die fünf Bildungsregionen Niederösterreichs (Zentralraum, Wald-, Wein-, Most- und Industrieviertel), in der jeweils eine Plattform geschaffen wird, die – über alle Schultypen hinweg – die Bildungskompetenz einer Region, bestehend aus Pflicht- und Landesschulinspektoren, Schulpsychologen, den neu gegründeten Fachstellen für Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik (FIDS) etc., bündelt.

„Mit dem Ziel, die Kooperation zwischen den Schulen horizontal zu stärken“, erklärt Heuras. Eine große Herausforderung werde in den nächsten Monaten sein, die dafür benötigten räumlichen, personellen und finanziellen Ressourcen auf die Beine zu stellen.

Clusterbildung: „Eine Einsparungsmaßnahme“

All diese strukturellen Veränderungen berühren die Lehrer und Schüler in ihrem Schulalltag noch wenig. Spannender wird es für sie ab Herbst 2019, wenn ein weiterer zentraler Punkt des 2017 beschlossenen Bildungsreformgesetzes spürbar wird: die ausgeweitete Schulautonomie. Schulleitern soll damit mehr Eigenständigkeit eingeräumt werden – bei der Wahl der Lehrer, der Klassengröße oder auch der Unterrichtslänge.

Für Kritik sorgte vor allem die Möglichkeit, zwei bis acht Schulen unter einer gemeinsamen Leitung zu einem „Cluster“ zusammenzuschließen – etwa in Fällen von Pensionierungen bei Direktoren oder zur Aufrechterhaltung von Kleinschulen. „Eine Einsparungsmaßnahme“, befürchtet Isabella Zins, Sprecherin der AHS-Direktoren, die im Gegenzug mehr personelle Unterstützung für jene Clusterleiter fordert. Und dass frei werdende Ressourcen durch Clusterbildungen für Verwaltungspersonal in den Schulen verwendet werden dürfen.

Das Schuljahr 2018/19 in Zahlen

Für insgesamt 192.419 Schüler , 21.193 Lehrer und 53.000 Kindergartenkinder begann am Montag ein neues Bildungsjahr.

Schülerzahlen:

Pflichtschüler gesamt 107.951

Volksschule 63.402

Neue Mittelschule 38.762

ASO 2.657

Polytechnische Schule 3.130

AHS 37.455

BMHS 31.731

Lehrerzahlen:

Pflichtschulen 13.899

Mittlere & höhere Schulen 6.669

Berufsschulen 625

Deutsch-Förderung in Niederösterreich:

1.573 Schüler in Deutsch-Förderklassen (Ö gesamt: 11.332)

478 Schüler in integrativen Deutsch-Förderklassen (Ö gesamt: 3.367)

1.826 Schüler in Deutsch-Förderkursen (Ö gesamt: 19.386)

