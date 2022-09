Landtag diskutiert über das neue Kinderbetreuungsmodell

Werbung

Um die Kinderbetreuung wird sich die erste Landtagssitzung in der neuen Tagungsperiode drehen. Die ÖVP wird in einer Aktuellen Stunde am Donnerstag noch einmal die Eckpunkte der bereits präsentierten Kleinkindbetreuungs-Reform darlegen. Wie berichtet, sollen damit auch 2-Jährige künftig einen Kindergartenplatz erhalten. Außerdem wird die Betreuung am Vormittag auch für 0- bis 2-Jährige kostenlos. Beschließen soll der Landtag das neue Modell dann in der November-Sitzung.

Die anderen Parteien zeigen sich allesamt erfreut, dass die Kinderbetreuung in Niederösterreich ausgebaut werden soll. Die SPÖ betonte, dass viele ihrer schon im Februar präsentierten Ideen in das Modell der ÖVP eingeflossen sind. Die Oppositionsparteien fürchten, dass die Ankündigungen der ÖVP nach der Landtagswahl versanden könnten. "Die ÖVP verspricht eine Kinderbetreuungsoffensive, ohne einen Plan zu haben, wer die Kinder dann betreuen soll", sagt NEOS-Landessprecherin Indra Collini.

Grünen-Landessprecherin Helga Krismer nennt das einen "Wahlkampf-Gag". Ihr Parteikollege Georg Ecker fordert eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen. Aus seiner Sicht braucht es kleinere Gruppen, mehr Vorbereitungszeit, Supportpersonal und eine bessere Bezahlung für diese Berufsgruppe.

FPÖ will Kindergeld für Eltern, die länger zuhause bleiben wollen

Die FPÖ will jene Menschen in den Fokus rücken, die ihre Kinder nicht so früh fremdbetreuen lassen möchten. FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer spricht sich für ein Landeskindergeld aus. Das soll in der Höhe der Sozialhilfe als Leistung des Landes zum Kinderbetreuungsgeld monatlich ausbezahlt werden. Das Land würde damit das Kindergeld bis zum Betrag der Sozialhilfe in der Höhe von 977,94 Euro aufstocken, meint Landbauer.

Eine zweite Aktuelle Stunde hat die FPÖ eingebracht. Sie fordert "EU-Sanktionen beenden - endlich aufs eigene Land schauen". Es gelte, die Ursachen für die hohe Inflation zu bekämpfen, teilte Landbauer in einer Aussendung mit: "Die Sanktionen sind ein Grundübel für die Teuerung", meint der Politiker.

Zwei Anträge zum Thema Teuerung

Zum Thema Teuerung werden in der Sitzung auch wieder zwei Anträge behandelt. Das Strompreisrabattgesetz soll dahingehend geändert werden, dass die Unterstützung von elf Cent pro Kilowattstunde "in berücksichtigungswürdigen Fällen und zur Vermeidung besonderer Härtefälle" etwa auch Personen gewährt werden kann, die nach dem Stichtag 1. Juli einen Hauptwohnsitz in Niederösterreich begründet haben. "In besonderen Ausnahmefällen können zur Berechnung der Haushaltsgröße weitere Personen hinzugerechnet werden", soll es künftig in der Regelung lauten. Dabei kann es sich beispielsweise um Neugeborene und 24-Stunden-Betreuerinnen handeln. Samwald befürchtet einen "wahnsinnigen Verwaltungsaufwand". Die SPÖ wird der Überarbeitung trotzdem zustimmen. Collini zeigt sich außerdem nicht einverstanden damit, dass der Strompreisrabatt des Landes und die Strompreisbremse des Bundes parallel gelten. Die NEOS fordern zudem eine Evaluierung des Strompreisrabatts.

In einem zweiten Antrag der ÖVP soll die Aussetzung der indexierten Erhöhung von Landesabgaben beschlossen werden. Konkret handelt es sich um die NÖ Seuchenvorsorgeabgabe, die NÖ Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabe und die NÖ Gebrauchsabgabe, welche durch die aktuellen Teuerungen erhöht werden müssten.

SPÖ will Landesabgabe bei der GIS abschaffen

Die SPÖ fordert in der Sitzung außerdem die Abschaffung der Landesabgabe bei der GIS. Außerdem brachte sie einen Resolutionsantrag ein, mit dem die Bundesregierung aufgefordert werden soll, Pflegepersonal in die Regelung für Schwerarbeiterpension aufzunehmen.

Grüne wollen PV-Pflicht für Neubauten

Die Grünen drängen in der Sitzung auf Photovoltaik-Ausbau. In der Bauordnung soll aufgenommen werden, dass alle neuen Gebäude, bei denen das baulich möglich ist, eine PV-Anlage brauchen, sagt Krismer. Außerdem spricht sie sich dafür aus, dass die eNu Photovoltaik-Anlagen in großem Stil für Niederösterreich einkauft.