Grüne und NEOS tun sich zusammen und stellen Forderungen an SPÖ

Eine Premiere gab es heute Vormittag in der Landespolitik: Die beiden Frontfrauen der Oppositionsparteien, die in der vergangenen Periode kaum zusammengearbeitet hatten, hielten eine gemeinsame Pressekonferenz ab. Der Grund dafür: Sie sehen das Land nach der Landtagswahl eine "historische Chance" für Niederösterreich.

Die politische Lage ohne absolute Mehrheit bringe viele Möglichkeiten, sind Helga Krismer (Grüne) und Indra Collini (NEOS) überzeugt. Die Regierungsparteien müssten daraus aber auch etwas machen. Als "Wahl-Gewinnerinnen" und die "innovativen Kräfte in diesem Land" sahen sie sich in der Verantwortung, ihnen dafür "einige Punkte" mitzugeben.

Krismer-Kritik am "miachtlaten" System und "Sessel-Furzern"

Die Forderungen der beiden Landessprecherinnen richteten sich in erster Linie an die SPÖ, die sich zurzeit in Regierungsverhandlungen mit der ÖVP befindet. Sie teilten sich in die Bereiche Demokratie, Klimaschutz und Kinderbetreuung.

Krismer bezeichnete das Demokratie-System mehrmals als "miachtlat" und die drei NÖ-Regierungsparteien als "Sessel-Furzer". Als Grund dafür nannte sie wie Collini das Proporzsystem. Sie riefen die SPÖ dazu auf, das in den Regierungsverhandlungen das Proporz-Aus zu erwirken. Als Grund dafür nannten sie etwa die Einschränkungen bei der Regierungsbildung. Krismer sah eine ÖVP-Grüne-NEOS-Koalition aufgrund des Wahlergebnisses auf der Hand liegen. Sie könne aber nicht gebildet werden, weil Grüne und NEOS nicht in der Landesregierung vertreten sind.

Collini, die mit den NEOS das Ziel des Klubstatus' bei der Landtagswahl verfehlt hatte, sprach sich zudem dafür aus, dass alle Parteien mit über 4 Prozent der Wähler-Stimmen einen Klub bilden können. Damit sind erhebliche Rechte wie das Einbringen eines Antrags oder einer Aktuellen Stunde verbunden. Als dritten Punkt verlangten Krismer und Collini, dass der Vorsitz im Rechnungshof-Ausschuss weg von den Regierungsparteien in die Hände der Opposition wandert. Als vierten Punkt pochten die beiden auf Veränderungen rund um Wahlen - wie das Aus des nicht-amtlichen Stimmzettels oder ein Senken der Wahlkampf-Kosten-Obergrenze.

Krismer rät SPÖ, sich das Klima-Ressort zu angeln

Was die Klima-Politik betrifft, verlangte Krismer von der SPÖ, dass sie "Farbe bekenne". Sie riet den Roten, das Ressort nicht in den Händen der ÖVP zu belassen. Der zuständige Landes-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP) habe hier aus Krismers Sicht zu wenig weitergebracht.

Im Bereich der Kinderbetreuung drängte Collini auf konkrete Maßnahmen für die versprochene Reform, mit der etwa das Kindergarten-Eintrittsalter auf zwei Jahre gesenkt wird. Sie möchte im Arbeitsübereinkommen von ÖVP und SPÖ, so es das geben wird, einen Zeitplan und Kosten für konkrete Schritte für den Ausbau der Kinderbetreuung sehen.

Die Forderungen wollen die beiden Politikerinnen noch mit den Sozialdemokraten besprechen. Krismer meinte, sie habe noch heute einen Termin mit der SPÖ.

Grüne wollen FPÖ nicht ihre Stimmen geben

Von der FPÖ, die aufgrund des Proproz-Systems ebenfalls in der neuen Landesregierung vertreten ist, erwartet Krismer keine konstruktive Regierungsarbeit. Sie kündigte auch an, dass die Grünen bei der Wahl zum Landeshauptfrau-Stellvertreter keinem FPÖ-Vertreter ihre Stimmen geben werden. Collini ließ sich das für die NEOS noch offen.

Ob die Pressekonferenz der Beginn einer tieferen Zusammenarbeit der beiden Oppositionsparteien ist, wollen Krismer und Collini noch nicht besprochen haben. Krismer, die mit ihrer Partei nach der Eroberung eines vierten Mandats, selbstständig Anträge im Landtag einbringen kann, sieht das jedenfalls nicht als Lösung des Problems. "Warum sollte ein NEOS-Wähler auf einen Grünen-Wähler angewiesen sein müssen?", fragte sie und wiederholte die Forderung nach der Schaffung neuer Rahmenbedingungen, die es der Opposition auch ohne Zusammenarbeit ermöglichen, Anträge einzubringen und ihre parlamentarische Arbeit zu tun.