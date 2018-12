Im Mai dieses Jahres hat Hermann Schultes sein Amt als Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich zurückgelegt. Am Montag dankte der 65-Jährige auch als NÖ-Landwirtschaftskammer-Präsident ab. Insgesamt 14 Jahre lang war Schultes oberster Bauernvertreter in Niederösterreich. Eine Zeit, in der er vor allem auch die Aus- und Weiterbildung enorm forcierte und die Landjugend sowie die Arbeitsgemeinschaft der Bäuerinnen unterstützte.

Als Nachfolger steht bereits seit Wochen der 40-jährige Johannes Schmuckenschlager fest. „Agrarpolitik ist moderne Gesellschaftspolitik. Wir müssen in der heutigen Zeit für den ländlichen Raum Ermöglicher sein“, erklärt der neue Landwirtschaftskammerpräsident. Für Schmuckenschlager gehören da auch unbequeme Themen und zukunftsweisende Fragestellungen wie zum Beispiel in Hinblick auf den Klimawandel dazu. Für entsprechende Lösungsansätze und vieles andere mehr wird er sich in Zukunft einsetzen.

Johannes Schmuckenschlager lebt mit seiner Ehefrau Andrea und den Söhnen Paul und Klaus in Klosterneuburg. Dort hat er 2006 den elterlichen Weinbau- und Heurigenbetrieb übernommen. Seit 2008 ist er auch als Abgeordneter im Nationalrat, seit 2013 fungiert er als österreichischer Weinbaupräsident.