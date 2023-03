Martin Eichtinger: Von der Landesregierung ins Außenministerium

Werbung

Er sei „einer der erfahrensten Diplomaten des Landes“. Lobt man Martin Eichtinger in Österreichs Außenministerium. Und hat dort, wo der gebürtige Grazer und begeisterte Wahl-Perchtoldsdorfer 1986 seine (diplomatische) Karriere begonnen hatte, eine neue Aufgabe für den promovierten Juristen und ehemaligen britischen Botschafter.

Als Sonderbeauftragter und Koordinator für Nachbarschaftspolitik und für die außenpolitische Dimension des Donauraums wird Martin Eichtinger künftig im Auftrag von Außenminister Alexander Schallenberg tätig sein. Und dort auch sein internationales und europäisches Netzwerk einbringen. In den vergangenen fünf Jahren war Eichtinger in Niederösterreichs Landesregierung für Arbeitsmarkt, Wohnbau - und internationale und europäische Beziehungen zuständig gewesen. Und hatte im Zuge dessen nicht nur eine ganze Reihe an grenzüberschreitenden Kooperationen und Projekten (von der Gesundheit bis zur Regionalförderung) initiiert und intensiviert, sondern auch Niederösterreichs Europa Forum Wachau ausgeweitet oder Europas Jugendsinfonieorchester EUYO nach Grafenegg geholt. Beim Europa Forum, das heuer von 22. bis 24. Juni auf den Göttweiger Berg (und an den Campus Krems) lädt, bleibt Eichtinger bis auf weiteres auch Präsident.