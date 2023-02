"Konstruktives Gespräch" zwischen NEOS und ÖVP

Werbung

Nachdem sich gestern ÖVP und FPÖ zu einem ersten Gespräch über die künftige Zusammenarbeit getroffen hatten, besprachen Vertreter der ÖVP heute Themen der künftigen Landtagsarbeit mit den NEOS.

Auch die NEOS reden von einem "konstruktives Gespräch". Das soll nächste Woche fortgesetzt werden. Dann ist auch ein Gespräch zwischen der ÖVP und der zweiten Oppositionspartei, den Grünen, geplant.

"Inhaltlich haben wir uns über den Klimaschutz in Niederösterreich sowie den Ausbau der Kinderbetreuung ausgetauscht", berichtet NEOS-Landessprecherin Indra Collini. Auch das in der Vorwoche gemeinsam mit den Grünen vorgelegte Demokratie-Paket sei Thema gewesen. "Wir wollen, dass Abgeordnete ab dem Einzug in den Landtag vollumfänglich mitarbeiten können – mit allen Rechten und Pflichten. Das ist in allen anderen Bundesländern bereits der Fall. In Niederösterreich stecken diese Demokratierechte hingegen noch in den Kinderschuhen", wiederholt Collini ihre Forderung.

Weiterverhandelt hat die ÖVP diese Woche auch mit der SPÖ. Hier ist ein gemeinsames Arbeitsprogramm für die neue Periode im Landtag bzw. der Landesregierung das erklärte Ziel. Die Gespräche werden, wie es von der ÖVP heißt, ebenfalls weitergeführt.