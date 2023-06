Seltenheim: „Wollen bei Nationalratswahl reüssieren“

Die aktuelle Woche hatte der St. Pöltner Klaus Seltenheim anders geplant. Den Urlaub, der eigentlich auf dem Plan gestanden war, musste er gestern spontan abbrechen - um dem Ruf des neuen SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler in die Wiener Löwelstraße zu folgen.

Gemeinsam mit der Wienerin Sandra Breiteneder wurde der 39-Jährige zum Bundesgeschäftsführer der Partei bestellt. Gerechnet haben damit nicht einmal politische Insider, nachdem Seltenheim, zuletzt knapp zwei Jahre lang Co-Landesgeschäftsführer der SPÖ NÖ unter Franz Schnabl, bei der Übernahme durch den designierten SPÖ-NÖ-Chef Sven Hergovich keine Spitzenposition in der Landespartei mehr bekommen hatte. Nun löste das Duo Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ab, der Ende Mai zurückgetreten war.

„Ich habe auch nicht damit gerechnet. Das kam sehr kurzfristig“, erzählt der gebürtige St. Pöltner, der mittlerweile in Wien lebt, nun im NÖN-Gespräch. Dass er den Urlaub sofort abbricht, war für ihn aber keine Frage: „Ich bin ein überzeugter Verfechter der sozialdemokratischen Idee. So eine Chance bekommt man, wenn überhaupt, nur einmal im Leben.“

Andreas Babler präsentierte das neue Duo in der SPÖ-Bundesgeschäftsführung. Die Aufgabe übernehmen die Wienerin Sandra Breiteneder und der gebürtige Niederösterreicher Klaus Seltenheim. Foto: APA/Helmut Fohringer, HELMUT FOHRINGER

Genau wie Babler verfolgt Seltenheim nun das Ziel, die Partei wieder zu einen. Er betont, dass er mit seiner Geschäftsführungskollegin die interne Kommunikation der Partei ausbauen möchte, „damit wir auch nach außen wieder geeint und im Verbund auftreten“. Gleichzeitig will er die Kampagnen-Fähigkeit der SPÖ stärken. Der Blick gilt hier bereits der Nationalratswahl. „Natürlich ist das schon Thema. Wir wissen ja nicht, wie lange die Regierung noch im Amt bleibt und ob tatsächlich erst im Herbst 2024 gewäht wird“, meint er.

Auf den neuen Bundesgeschäftsführer, der traditionell den Wahlkampf einer Partei verantwortet, wartet da eine Mammut-Aufgabe: In einer aktuellen Umfrage des Market Instituts im Auftrag der Tageszeitung „Der Standard“ liegt die SPÖ zurzeit bei 20 Prozent. Will die Partei zu ihrer früheren Stärke zurück, gilt es bis zum Votum also noch viele Menschen für die Sozialdemokratie zu gewinnen. Seltenheim zeigt sich überzeugt, dass das gelingt: „Wir wollen bei der Nationalratswahl reüssieren. Mein Ziel ist ein mehr als erfolgreiches Ergebnis“, sagt er wenige Stunden, nachdem ihn der Parteivorstand einstimmig in die neue Funktion gewählt hat.

Sein Büro in der Löwelstraße wird Seltenheim nun beziehen. Die Bundesgeschäftsstelle ist dem Absolvent eines Kultur- und Sport-Managament-Studiums bereits bekannt: Er war dort schon in der Vergangenheit beruflich tätig. Den neuen Bundes-SPÖ-Chef Babler kennt er „schon sehr lange“, nämlich aus seiner Zeit in der Sozialistischen Jugend (SJ). Seltenheim war dort wie Babler aktiv - als Bezirksvorsitzender im Bezirk St. Pölten und Verbandssekretär der SJ Österreich.