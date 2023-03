NÖ Ärztekammer: Wudy folgt auf Hasenhündl

Werbung

In der Vorwoche ist Martina Hasenhündl, bisherige Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte in der Ärztekammer für Niederösterreich, einem Misstrauensantrag zuvorgekommen, indem sie unmittelbar davor ihren Rücktritt bekanntgegeben hat. Es fand daher heute eine Kurienversammlung statt. In dieser Sitzung wurde Max Wudy, Allgemeinmediziner in Bad Vöslau und langjähriger Standespolitiker in der Ärztekammer für NÖ, mit großer Mehrheit zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Die bisherige erste Kurienobfrau-Stellvertreterin, Krista Ainedter-Samide, wurde zuletzt zur Finanzreferentin der Ärztekammer für NÖ gewählt. Aus diesem Grund hat sie ihre Funktion in der Kurienführung zurückgelegt, um sich den finanziellen Agenden der Ärztekammer voll widmen zu können. Als ihr Nachfolger wurde Andreas Stippler, Orthopäde mit einer Gruppenpraxis in Krems, ebenfalls mit großer Mehrheit gewählt.

Über drei Jahrzehnte Kassenarzt

Max Wudy hatte 34 Jahre lang eine allgemeinmedizinische Kassenordination in Weissenbach an der Triesting und eine Zweitordination in Furth an der Triesting. 2020 legte er seinen Vertrag mit der ÖGK zurück und betreibt seither eine Wahlarztordination in Bad Vöslau. Seit 2012 ist er Mitglied im Kammervorstand, seit 1994 durchgehend Mitglied in der Vollversammlung. Von 2012 bis 2022 war er Kurienobmann-Stellvertreter der niedergelassenen Ärzte.

Andreas Stippler betreibt seit 1996 eine orthopädische Kassenordination in Krems, 2010 hat er die Ordination zu einer Gruppenpraxis erweitert. In den Vorstand der Ärztekammer für NÖ wurde er erstmals 1990 gewählt, wo er bis 1996 Mitglied war. In der Vollversammlung ist Andreas Stippler seit 1990 durchgehend bis heute Mitglied, in der Kurienversammlung seit 2010.

„Pandemie hat auch Stärken aufgezeigt“

Um den sich abzeichnenden Zusammenbruch des Gesundheitssystems aufhalten zu können, ist laut Wudy eine Konzentration aller Kräfte unabdingbar. Er meint dazu: „Die Pandemie hat gravierende Schwächen, aber auch die Stärken unseres Systems aufgezeigt. Gerade der niederschwellige niedergelassene Bereich hat schier Unmenschliches unter anfangs widrigsten Bedingungen geleistet. Nun müssen wir die Gelegenheit für entscheidende Veränderungen nützen. Ich werde mich mit meinem Team für die Schaffung guter Rahmenbedingungen einsetzen. Jahre harter Arbeit liegen vor uns, die, sollten sie zum Erfolg führen, schlussendlich positive und erfreuliche Jahre sein werden.“