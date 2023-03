Ab April wählen Schulleitungen ihre Lehrkräfte selbst

Werbung

Volksschule sucht Lehrkraft: Was in Höheren Schulen schon seit Jahren gang und gäbe ist, gilt künftig auch im Pflichtschulbereich. In Zukunft entscheiden die Direktorinnen und Direktoren von Volks-, Mittel- und Polytechnischen Schulen selbst, wer an ihrem Standort unterrichten soll. Bisher konnten sie nur unverbindliche Wünsche über ihre bevorzugten Kandidaten bei der Bildungsdirektion deponieren. Die angehenden Lehrkräfte wiederum konnten nur Wunsch-Bezirke angeben. Ab 25. April, dem Start der Bewerbungsphase für das neue Schuljahr, gilt ein neues Prozedere.

Alle offenen Stellen für Lehrkräfte werden dann auf der Website der Bildungsdirektion ausgeschrieben. Die angehenden Lehrkräfte bringen anhand dieser Ausschreibungen über die Online-Plattform „Get your Teacher“ ihre Bewerbungen für eine oder mehrere Schulen ein. Dann geht das Auswahlverfahren weiter wie in der Privatwirtschaft: Die Schulleitungen laden die Bewerberinnen und Bewerber ein und führen ein Vorstellungsgespräch. Dazu wurden sie in den vergangenen Wochen geschult. Haben sie mehrere Bewerbungen für eine Stelle erhalten, geben sie eine Reihung ihrer Wunsch-Lehrkräfte an die Bildungsdirektion weiter.

Foto: Landtagsdirektion

Grundsätzlich stößt diese Neuerung bei vielen Direktorinnen und Direktoren auf Zuspruch. Claudia Andre, die Vorsitzende der NÖ Landeslehrer, betont, dass das neue Mitspracherecht bei der Personalwahl ein großer Vorteil sei. Sowohl im sehr ländlichen Raum als auch an sogenannten Brennpunktschulen sind Schulleitungen jedoch besorgt, dass sie keine einzige Bewerbung erhalten werden.

Bedenken auf dem Land und in der Stadt

Christian Skoll, der Direktor der Mittelschule Bad Großpertholz sowie des Volksschulverbandes Bad Großpertholz/St. Martin (Bezirk Gmünd), hält die Idee des neuen Prozederes grundsätzlich für gut. In Zeiten des Lehrkräftemangels sieht er sie aber als schwer umsetzbar an. „Wir müssen froh sein, wenn wir überhaupt Lehrkräfte bekommen“, sagt der Waldvierteler– vor allem mit Blick auf Kolleginnen und Kollegen. Er selbst ist in der glücklichen Lage, im neuen Schuljahr nur eine Stelle nachbesetzen zu müssen. „Wenn ich mehr Lehrer bräuchte, müsste ich wahrscheinlich eine Werbeaktion starten“, sagt Skoll und schmunzelt.

Gutes Konzept in einer schwierigen Zeit

Ähnlich sieht das eine Direktorin aus der Stadt. Ariane Schwarz, die die Otto-Glöckel-Volksschule in Wiener Neustadt leitet, betont ebenfalls, dass sie die neue Autonomie für sehr positiv hält. Sie ist jedoch wegen des schlechten Rufes ihrer Schule besorgt. “Die neun Volksschulen in der Stadt haben alle einen ganz unterschiedlichen Ruf. Meine Schule ist wohl die letzte, wo neue Lehrkräfte hinwollen”, sagt sie. Überzeugt seien Pädagoginnen und Pädagogen trotz aller Bemühungen des Schul-Teams immer erst dann von dem Standort, wenn sie das Unterrichten und die Zusammenarbeit dort selbst erlebt haben.

Letztentscheidung liegt bei Bildungsdirektion

Eine Sprecherin der Bildungsdirektion betont, dass auch in Zukunft dafür gesorgt wird, dass alle Schulen Lehrkräfte bekommen – auch jene, für die sich niemand beworben hat. Die Letztentscheidung über die Stellenbesetzung liegt aus diesem Grund weiterhin bei der Bildungsbehörde. „Die Frage ist nur, welche Lehrerinnen und Lehrer wir dann bekommen“, sagt Schwarz von der Volksschule in Wiener Neustadt.

Das Personalmanagement, also die Ausstellung von Verträgen und ähnliches, übernimmt ebenfalls weiterhin die Bildungsdirektion. Dennoch bringe das neue System, so Andre, einen Mehraufwand für Direktorinnen und Direktoren, die nicht nur die Bewerbungsgespräche führen, sondern sie auch protokollieren und ihre Wahl argumentieren müssen.