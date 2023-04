Forschungsteam sucht für künftige Pandemien Lehren aus der Corona-Zeit

Werbung

Was wäre, wenn...? Diese Frage stellt sich in den kommenden drei Jahren ein Forschungsteam rund um Tanja Stamm von der Medizinischen Universität Wien, Gerald Gartlehner von der Donau-Uni Krems und Simulationsforscher Niki Popper von der Technischen Universität Wien im Rahmen des Forschungsprojekts „Being Equipped to Tackle Epidemics Right“ (BETTER).

Die Wissenschaftler wollen herausfinden, wie die Corona-Pandemie in Niederösterreich und Wien verlaufen wäre, wenn bestimmte Dinge anders gewesen oder gemacht worden wären. So soll etwa gefragt werden, was gewesen wäre, wenn die Schulen nicht so lange geschlossen gewesen wären, wenn die Impfquote höher gewesen wäre oder ähnliches, erklärt der niederösterreichische Epidemiologe Gerald Gartlehner.

Gartlehner kritisiert, dass während der Corona-Zeit keine Studien durchgeführt wurden

In einem ersten Schritt werden Interviews mit Menschen aus der Bevölkerung und Entscheidungsträgern geführt. Die sollen zeigen, was die Menschen in der Pandemie-Bewältigung am meisten bewegt hat. Gartlehner und sein Team werden vor allem Literatur-Recherche betreiben und internationale Studien zusammenfassen. „In Österreich selbst wurden ja leider keine gemacht“, merkt Gartlehner an. Diese Ergebnisse sollen dann in die Modellberechnungen von Forscher Niki Popper einfließen.

Das Ziel des Projektes, das vom Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds (WWTF) und dem Land Niederösterreich gefördert wird, ist es „für die Zukunft zu lernen“, erklärt Gartlehner. Bei künftigen Pandemien soll es eine bessere Evidenzbasiertheit geben.

Experten wollen die österreichische Pandemie-Strategie nicht evaluieren

Nicht das Ziel ist es, wie Gartlehner betont, die Pandemie-Strategie Österreichs zu evaluieren. Das müssten, wie der Wissenschaftler bereits im NÖN-Gespräch erklärte, unabhängige Expertinnen und Experten aus dem Ausland tun. Mit einer internationalen Expertengruppe wären Interessenskonflikte weitestgehend ausgeschlossen. Die Schweiz hat das so gemacht. Die Frage für Österreich sei, "ob das jemals passieren wird", zeigte sich Gartlehner skeptisch.

Mehr Infos zur Studie: https://www.wwtf.at/funding/programmes/ls/LS22-071