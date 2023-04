Junge Volkspartei hat neuen Obmann und neuen Landesgeschäftsführer

Werbung

Beim 29. Landestag der Jungen Volkspartei Niederösterreich (JVP NÖ) wurde am Samstag in Tulln ein neues Präsidiumsteam gewählt. Der 22-jährige Gmünder Sebastian Stark löste Bernhard Heinreichsberger (33) als neuen JVP-Landesobmann ab. Neuer Landesgeschäftsführer ist Anthony Grünsteidl.

„Wir befinden uns in Zeiten von Krisen, Krieg in der Ukraine, Teuerung, Vertrauensverlust in die Politik, Klimawandel. Manche schieben das beiseite, geben anderen die Schuld oder stecken gar den Kopf in den Sand. In der Jungen Volkspartei Niederösterreich teilen wir aber eine klare Überzeugung: Mit Einsatz, durch Anpacken statt Anpicken, haben wir nicht nur die Krisen bewältigt, die hinter uns liegen, sondern werden auch die Aufgaben lösen, die vor uns liegen“, betont Stark in einer Aussendung. „Ich freue mich darauf, mit meinem Team in den kommenden Jahren für junge Anliegen in Niederösterreich anzupacken. Dazu wurde nun auch ein neuer JVP NÖ-Landesgeschäftsführer durch den Landesvorstand bestellt. Anthony Grünsteidl wird in den kommenden Jahren mit vollem Einsatz für Junge in Niederösterreich arbeiten“, erklärt Stark weiter.

Neues Führungsduo will „junge Menschen für Politik begeistern“

Der 22-jährige Grünsteidl aus Gablitz meint: „Gerade in Zeiten wie diesen müssen wir uns eine Frage stellen: Welchen Wert hat unser Einsatz? Ich bin der Überzeugung, dieser ist wichtiger als jemals zuvor. Denn wer, wenn nicht wir, soll den Ton angeben, wenn es um junge Anliegen geht? Ich bin dankbar, dass ich dazu nun die Möglichkeit habe und freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben.“ Mit dem frisch gewählten Präsidiumsteam werde man in den kommenden Jahren den Fokus darauf legen, die Strukturen der JVP NÖ zu stärken und die Themen von und für Junge mit lauter Stimme durchzusetzen, ist sich das neue Führungsduo einig. Denn man habe den Auftrag, junge Menschen für Politik zu begeistern, Arbeit, die ankommt, zu leisten und den Mitgliedern das richtige Werkzeug für die wichtige Arbeit in den Gemeinden und Bezirken mitzugeben, heißt es zudem.

Weitere Mitglieder im neuen Präsidiumsteam der JVP NÖ sind außerdem: Anna Dinhobl aus Wiener Neustadt (Bezirk Wiener Neustadt) als 1. Landesobmann-Stvellvertreterin, Nicole Aigner aus Scheibbsbach (Bezirk Scheibbs), Eva Dohalova aus Hohenau an der March (Bezirk Gänserndorf), Christopher Edelmaier aus Schweiggers (Bezirk Zwettl), Astrid Heindl aus Hainfeld (Bezirk Lilienfeld), Paul Zwiefelhofer aus Baden bei Wien (Bezirk Baden), Claudia Pfeffer aus Mistelbach an der Zaya (Bezirk Mistelbach), Matthias Schiller aus Sallingberg (Bezirk Zwettl), Severin Schön aus Göttlesbrunn-Arbesthal (Bezirk Bruck an der Leitha), Maximilian Strobl aus Weiten (Bezirk Melk) und Christian Stiastny aus Baden bei Wien (Bezirk Baden).