Um Fußball und Medizin ging es auch, in der jüngsten Sitzung von Niederösterreichs Landesregierung. Die fand am heutigen Dienstag nach dem Osterwochenende wie schon in den vergangenen Wochen per Videokonferenz statt. Und hatte vor allem Kultur auf der Agenda.

So hat man den Fördervertrag mit dem Waidhofner Verein Klangräume, der in erster Linie das Rothschildschloss in Waidhofen an der Ybbs bespielt, um drei Jahre und 465.000 Euro verlängert. Auch der Fördervertrag mit den Gutensteiner Meisterklassen wurde um drei Jahre und 106.600 Euro verlängert. Ebenfalls drei Jahre, also von 2020 bis 2022 läuft der neue Fördervertrag mit dem Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit der Uni Salzburg, das in Krems seinen Sitz hat und für den Sachaufwand seines Forschungsbetriebes anteilig 72.000 Euro Fördergeld pro Jahr bekommt.

Und: Niederösterreichs Musikschulförderung für das heurige Jahr inklusive Leistungsentgeld und Nebenkosten wurde von Niederösterreichs Landesregierung in der Höhe von insgesamt 36.453.444,20 Euro genehmigt. Das ist fast eine halbe Million Euro mehr als im vergangenen Jahr. „Gerade die aktuelle Situation zeigt, dass diese Förderung auch in schwierigen Zeiten eine wichtige Investition für das Zusammenleben in Niederösterreich ist“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Und Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl ergänzt: "Die Musikschulen sind in den Regionen ein unverzichtbarer Bestandteil des Miteinanders, der Vermittlung, der Fortbildung und des Gemeinschaftslebens.“ Das würden NÖs Musikschulen, so die Landeshauptfrau, "gerade in diesen Tagen mit Unterricht und Betreuung über digitale Kanäle" unter Beweis stellen. Die so genannte Basis- und Wochenstundenförderung dient der Finanzierung von wöchentlich rund 35.000 Unterrichtsstunden in fast 500 „Musikschulgemeinden“ für 60.000 Schülerinnen und Schüler.